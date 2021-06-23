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Günlük burç yorumları - 23 Haziran Çarşamba

Günlük burcunuzda bugün sizleri neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 23 Haziran Çarşamba günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 08:50 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 08:54
Günlük burç yorumları - 23 Haziran Çarşamba

KOÇ: YAPACAĞINIZ her türlü aktiviteye duygusal performansınızı aktaracaksınız. Aşk yaşantınızın oldukça renkli geçeceği bu günde, ani tartışmalardan uzak kalmayı da başarmalısınız.

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Günlük burç yorumları - 23 Haziran Çarşamba

BOĞA: BUGÜN karşınızdaki kişilerin size iyi niyetle yaklaşımlarında emin olmadan, fikirlerinizi ortaya koymak istemiyorsunuz.
Olaylara yaklaşımınız çok daha farklı olacak. Temkinli olmakta fayda var.

Günlük burç yorumları - 23 Haziran Çarşamba

İKİZLER: BUGÜNLERDE değerlerinizin farkındasınız fakat bu özelliğinizi karşı tarafa aktarma konusunda güçlük çekebilirsiniz. İnatçı yapınızı vurgulayıcı tavırlarla karşınızdaki kişiyi üzebilir.

Günlük burç yorumları - 23 Haziran Çarşamba

YENGEÇ: İDEALLERİNİZİ hiç kimseyle paylaşmak istemeyeceksiniz. Egonuzu ifade edemediğiniz zaman, huzursuz oluyorsunuz.
Emir almamak gibi takıntılarınız olduğu için, bugün başarıyı kucaklayacaksınız.

Günlük burç yorumları - 23 Haziran Çarşamba

ASLAN: TOPLUMSAL konulara eğilim gösterme ihtiyacı içindesiniz. Özellikle annenizle ilgili bir takım olaylar yaşayabilirsiniz.
İşinizle ve ailenizin problemleri arasında kalmak istemiyorsunuz.

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