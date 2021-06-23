Günlük burç yorumları - 23 Haziran Çarşamba

KOÇ: YAPACAĞINIZ her türlü aktiviteye duygusal performansınızı aktaracaksınız. Aşk yaşantınızın oldukça renkli geçeceği bu günde, ani tartışmalardan uzak kalmayı da başarmalısınız. BOĞA: BUGÜN karşınızdaki kişilerin size iyi niyetle yaklaşımlarında emin olmadan, fikirlerinizi ortaya koymak istemiyorsunuz. İKİZLER: BUGÜNLERDE değerlerinizin farkındasınız fakat bu özelliğinizi karşı tarafa aktarma konusunda güçlük çekebilirsiniz. İnatçı yapınızı vurgulayıcı tavırlarla karşınızdaki kişiyi üzebilir. YENGEÇ: İDEALLERİNİZİ hiç kimseyle paylaşmak istemeyeceksiniz. Egonuzu ifade edemediğiniz zaman, huzursuz oluyorsunuz. ASLAN: TOPLUMSAL konulara eğilim gösterme ihtiyacı içindesiniz. Özellikle annenizle ilgili bir takım olaylar yaşayabilirsiniz. BAŞAK: ÇALIŞMA hayatınızın duygusal motivasyonunuzla eş değerde olduğu için etrafınızdan çabuk etkileniyor ve problemleri işinize aksettirebiliyorsunuz. Sosyal aktivitenizde canlanma söz konusu. TERAZİ: İLGİNÇ fikirlerinizi mesleki konularda kullanarak, çevrenizi şaşırtabilirsiniz. Kendinizi yenileme konusunda acele etmemelisiniz. Yaşantınızla ilgili planlar yapmanıza rağmen, değişimlerden etkileniyorsunuz. AKREP: BUGÜN, partnerinizle işbirliği içinde olmanız, ortak kararlar almanıza neden olacaktır. Yaşamınızı kendi istekleriniz dahilinde yönlendirmek isteyebilir ve bu konuda yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. YAY: AŞK yaşantınızla ilgili zihinsel dağınıklık söz konusu olacaktır. Kafanızda bir takım yeni düşüncelerin oluşmasına zemin hazırlarken, ikili ilişiklerinizde zorluk yaşıyorsunuz. OĞLAK: ARAŞTIRMACI yapınızı daha fazla zorlamanız gerekmiyor.. Dostlarınızla istediğiniz iletişimi kurma konusunda zorlanacaksınız. Düşüncelerinizin yanlış anlaşılması sizin tarzınızla ilgili bir olay. KOVA: BULUNDUĞUNUZ ortamlarda düşüncelerinizi savunmak zorunda kalıyorsunuz. Sabit düşünceler içinde olduğunuz zaman, olaylara dar çerçeveden bakıyorsunuz. Takıntılı davranmaktan vazgeçmelisiniz. BALIK: PLANLADIĞINIZ işleriniz için, yeni yapılanmalar içinde olacaksınız. Enerjiniz güçlü. Uzun süredir ihmal ettiğiniz işlerinizin size sorun yaratmasını istemiyorsanız, temkinli davranın.