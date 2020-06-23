Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 23 Haziran Salı

Günlük burç yorumları - 23 Haziran Salı

Güne Neptün gerilemesiyle başlıyoruz. Tüm gezegenlerin aynı anda retro hareketine geçmesi herkesi oldukça yordu. Ancak bu haftanın en sevindiren olayı, savaşçı gezegen Mars'ın Koç burcuna geçişi olacak. Balık burcundaki seyrini tamamlayan Mars, yönetici gezegeni Koç burcunda 6 ay kalacak. Koç burcunda kendini rahat hisseden Mars, kaybettiği gücü yeniden kazanacak. Balık burcu hayatlarımıza bolca duygusallık vermişti. Mars'ın Koç burcunda olmasıyla birlikte yeniden ayağa kalkacağız. Mars'ın Koç hali hepimize kaybettiğimiz gücü yeniden verecek. Bu arada hala daha Güneş Tutulması'nın etkileri devam ediyor. Peki, günlük burçlarımız ne diyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burçlarınızı yorumladı. İşte 23 Haziran Salı günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 23 Haziran 2020 Salı 08:56 Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2020 Salı 09:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





