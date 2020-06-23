Günlük burç yorumları - 23 Haziran Salı
Güne Neptün gerilemesiyle başlıyoruz. Tüm gezegenlerin aynı anda retro hareketine geçmesi herkesi oldukça yordu. Ancak bu haftanın en sevindiren olayı, savaşçı gezegen Mars'ın Koç burcuna geçişi olacak. Balık burcundaki seyrini tamamlayan Mars, yönetici gezegeni Koç burcunda 6 ay kalacak. Koç burcunda kendini rahat hisseden Mars, kaybettiği gücü yeniden kazanacak. Balık burcu hayatlarımıza bolca duygusallık vermişti. Mars'ın Koç burcunda olmasıyla birlikte yeniden ayağa kalkacağız. Mars'ın Koç hali hepimize kaybettiğimiz gücü yeniden verecek. Bu arada hala daha Güneş Tutulması'nın etkileri devam ediyor. Peki, günlük burçlarımız ne diyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burçlarınızı yorumladı. İşte 23 Haziran Salı günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 23 Haziran 2020 Salı 08:56
Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2020 Salı 09:15
KOÇ: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız; bu dönemin enerjisini iyi kullanmalısınız.
Uzun süredir planladığınız atılımları kolayca gerçekleştirecek güçtesiniz.
BOĞA: Duygularınızdaki artışlar yüzünden oto kontrolünüzü artıracaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Karmaşa içinde olsanız da emin hareket edeceksiniz.
İKİZLER: Yakın dostlarınızdan da önemli destekler gelecektir. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Birliktelikler kimlik kazanacak.
YENGEÇ: Pratik düşünceler içinde olacağınız için amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz. Başkalarının paralarından faydalanabilirsiniz. İşleriniz hızla gelişecek. Fakat ani masrafları unutmamalısınız.
ASLAN: Gelen iş teklifleri karşısında, kafanızın karışmasını istemiyorsanız, partnerinizden yardım alabilirsiniz. Duygularınız bir hayli yoğun seyrediyor. Bugün özellikle planlarınızı sistemli bir şekilde uygulayın.