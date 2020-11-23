Günlük burç yorumları - 23 Kasım Pazartesi

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 23 Kasım Pazartesi günlük burç yorumları... KOÇ: İşinizle ilgili gelişmelerden memnun kalmayabilir ve kapasitenizi arttırma yoluna gidebilirsiniz. Düşüncelerinizi çevrenizle paylaşma ihtiyacındasınız. Ama bugün sessiz kalmalısınız. BOĞA: Maddi olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabilirsiniz. Dostluğu seven biri olarak, iyilik yapmanız için size fırsat doğuyor. Olaylara sakince yaklaşarak çözüm arayacaksınız. İKİZLER: Bugün kendinizi farklı bir statü alanı içinde çalışırken bulabilirsiniz. Becerikli ve akıllıca davranmalı ve şartlarınızı karşı tarafın istekleri doğrultusunda değerlendirmelisiniz. YENGEÇ: Birçok romantik fırsat önünüze geliyor. İlişkilerinize sanatsal ve uyumlu bir şekilde yaklaşacaksınız. Bugün gizemli olayların peşine düşerek, çözümleyici tarafınızı tatmin edebilirsiniz. ASLAN: Önemsiz şeylerin üzerinde fazla duruyorsunuz. Düşüncelerinizi toplama konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızın davranışlarını eleştirmemelisiniz. Engeller sizi pes ettirmesin. BAŞAK: Bugün tavırlarınızla çevrenizde üstün bir imaj yaratıyorsunuz. Şartlarınızı zorlamayı seviyorsunuz ama hiç kimseye hesap vermek istemediğiniz için, yargılanmayı göze almalısınız. TERAZİ: İlişkilerinizi sorgulamaya başladınız. Çevre koşullarının yarattığı zoraki ortamlardan uzak kalmak istiyorsunuz.