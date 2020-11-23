  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 23 Kasım Pazartesi

Günlük burç yorumları - 23 Kasım Pazartesi

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 23 Kasım Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 12:06 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 12:12
Günlük burç yorumları - 23 Kasım Pazartesi

KOÇ: İşinizle ilgili gelişmelerden memnun kalmayabilir ve kapasitenizi arttırma yoluna gidebilirsiniz. Düşüncelerinizi çevrenizle paylaşma ihtiyacındasınız. Ama bugün sessiz kalmalısınız.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Günlük burç yorumları - 23 Kasım Pazartesi

BOĞA: Maddi olanaklarınızı çevrenizle paylaşmak zorunda kalabilirsiniz. Dostluğu seven biri olarak, iyilik yapmanız için size fırsat doğuyor. Olaylara sakince yaklaşarak çözüm arayacaksınız.

Günlük burç yorumları - 23 Kasım Pazartesi

İKİZLER: Bugün kendinizi farklı bir statü alanı içinde çalışırken bulabilirsiniz. Becerikli ve akıllıca davranmalı ve şartlarınızı karşı tarafın istekleri doğrultusunda değerlendirmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 23 Kasım Pazartesi

YENGEÇ: Birçok romantik fırsat önünüze geliyor. İlişkilerinize sanatsal ve uyumlu bir şekilde yaklaşacaksınız. Bugün gizemli olayların peşine düşerek, çözümleyici tarafınızı tatmin edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 23 Kasım Pazartesi

ASLAN: Önemsiz şeylerin üzerinde fazla duruyorsunuz. Düşüncelerinizi toplama konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Arkadaşlarınızın davranışlarını eleştirmemelisiniz. Engeller sizi pes ettirmesin.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Hızır masadan kalkıyor! İşte EDHO yeni bölümde yaşanacaklar...
Hızır masadan kalkıyor! İşte EDHO yeni bölümde yaşanacaklar...
  • SON DAKİKA