Günlük burç yorumları - 23 Mart Pazartesi

Burcunuzu yeni haftada neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 23 Mart Pazartesi günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 23 Mart 2020 Pazartesi 08:59
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KOÇ: Çevrenizdeki kişilerin hakkınızda değişik düşünceleri olabilir. Kişisel kuşkularınızı ilişkilerinize yanlış yansıtabilirsiniz. Ay'ın bulunduğu konum, bilinç altınızı etkilerken, güven duygusuna olan ihtiyacınızın artmasına neden oluyor. Kendinizi yalnız hissedebilir ve sığınma duygusuna içinde, arkadaşlarınızı arayabilirsiniz.
BOĞA: Birlikte çalıştığınız kişilerin size destek vermesiniz bekliyor ve onları idare ederken, ustaca taktikler kullanıyorsunuz. Bugün partnerinizin fikirleri karşısında güç kaybedebilirsiniz. Onun olaylara daha duygusal baktığını görmek, canınızı sıkabilir. Fakat sabırlı davranışlarınızla aranızdaki engelleri kaldıracak ve düşüncelerinizle onu etkileyeceksiniz.
İKİZLER: Gün içinde fazla hareketli davranarak, çevrenizde sinirli ve huzursuz bir hava estiriyorsunuz. Sizin değişen duygularınızdan haberi olmayan çevrenizle aranızda soğuk rüzgarlar esebilir. Bugün, herkesten farklı düşünceler içindesiniz ve bu özelliğinizi yapıcı bir şekilde kullanabilirsiniz. Akşam saatlerinde rahatlayacaksınız.
YENGEÇ: Duygularınızı baskı altında tutabilir ve kendinizi huzursuz hissedebilirsiniz. Enerjiniz oldukça yüksek ve çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz. İçsel olarak yaşadığınız karmaşaya karşı önleminizi almalısınız. Sosyal ilişkilerinizde istediğiniz performansı sağlayabilir ve duygularınızı arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.
ASLAN: İçgüdülerinizin güçlü olduğu bir gün. Sadece kendi düşüncelerinizle hareket etmek isteseniz de, arkadaşlarınız sizi yalnız bırakmak istemeyeceklerdir. Onların desteği ve sizi yönlendirmek istemeleri, hoşunuza gidecektir. Bugün katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız.