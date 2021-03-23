Günlük burç yorumları - 23 Mart Salı

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Aşk, para ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Yıldızınız size neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 23 Mart Salı günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 09:11Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021 Salı 09:15
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KOÇ: SABAH saatlerinde ailenizle yaşadığınız sorunların sizi üzmesine izin vermemelisiniz. İstemeden yaşadığınız durumlarda gözden kaçırmamaya çalışacağınız tek nokta; sabır gibi önemli parametreyi dengede tutmak.
BOĞA: BUGÜN inatçı tavırlarınızla çevrenizi bezdirebilirsiniz. İnsanın her ortamda adapte olabilmesi için yapacağı tek şey; çevresine karşı iletişim düzeyi yüksek seviyelerde tutmasıdır. Bu konuya özen gösterin.
İKİZLER: YAKIN dostlarınızdan alacağınız destek önemli olacak. Öğle saatlerinden sonra iş birliği içinde olacağınız kişilerle bir araya gelecek ve karşıt görüşler içinde olacağınız bir toplantı gerçekleştireceksiniz.
YENGEÇ: MADDİ konularda işbirliğine ihtiyacınız olabilir. İsteklerinizi karşı tarafa aktarırken zorluk çekmeyecek ve atılımcı davranışlarınızla göz dolduracaksınız. Çevrenizde başarılı çalışmalarınız ses getirecek.
ASLAN: YAŞAMIN her adımında bir yerlere, bir konuya kendi çabanızın hakim olmasını istiyor, emek vermeden bir şeylere sahip olmak istemiyorsunuz. Size ispatlanmayan fikirlerle gelmelerinde nedenler aramak sizde alışkanlık oldu.