Günlük burç yorumları - 23 Mayıs Pazar

Burcunuzu hafta sonunda neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 23 Mayıs Pazar günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 08:47Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 08:51
ABONE OL
BU GALERİYİ PAYLAŞ
KOÇ: ORTAK çalışmalar gereken çalışmalar içinde olacaksınızz. Her konuda çok yönlü düşünüyorsunuz. Yaşam kalitenizi iki katına çıkarırken enerjinizi dengeleme konusunda uyarı getiriyor.
BOĞA: POTANSİYELİNİZ oldukça yüksek. Bilinçaltınızın pozitif enerji ile yoğunlaşmasından dolayı, yapacağınız istek yelpazesi gündeme gelecek. Maddi konularla ilgili bir güvene ihtiyaç duyuyorsunuz.
İKİZLER: BULUNDUĞUNUZ ortamlara neşeli kişiliğinizle hakim olacaksınız. Çevrenizin size olan yaklaşımlarını görmezlikten gelmemelisiniz. Partnerinizle birlikte ortak çalışmalar içinde olacaksınız.
YENGEÇ: GRUP çalışmalarından zevk aldığınız için, yaratıcı kişilerle birlikte olmaktan hoşlanıyorsunuz. Partnerinizden alacağınız destek önemli. Orijinal fikirli iş birliği, enerjinizi olumlu etkileyecek.
ASLAN: HİÇBİR konuda haksız duruma düşmek istemiyorsunuz. Fakat olayları hep kendi açınızdan görmeye alışmışsınız. Kendinizle ilgili çalışmalar içinde olacaksınız. Kişilik çatışmasından vazgeçmelisiniz.