Günlük burç yorumları - 23 Ocak Perşembe

İKİZLER:

Bu gün Ay derin düşünceler içinde olmanıza neden oluyor. İçsel kuruntularınız oldukça yüksek. Yaşam kalitenizi arttırma çabalarınız her zaman istediğiniz gibi olmuyor. Kendinizle çelişkiye düşmek istemiyorsanız, istekleriniz konusunda duygusal davranmaktan çok, mantıklı olmayı yeğlemelisiniz. Hataya oldukça açık bir gün olacak.