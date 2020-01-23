Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 23 Ocak Perşembe günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 23 Ocak 2020 Perşembe 09:38Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2020 Perşembe 09:42
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Günlük burç yorumları - 23 Ocak Perşembe
KOÇ: Hedeflerinizi gizleme gereği duyabilir ve hırslı yönlerinizi fazla bileyebilirsiniz. Bugün gireceğiniz ortamlarda mesleki bilginizi ortaya koyacak davranışları benimsiyor ve çevrenize hakim olmak istiyorsunuz. Size karşıt düşünce içinde olanlara aldırmaz bir tavır sergilemeniz, bilginizden ve kendinizden emin olduğunuzu gösteriyor.
BOĞA: Ay, kombinasyon burcunuz Oğlak'ta ilerlerken, sosyal ilişkilerinizde duygularınızı ön plana çıkarmadan önce çevrenizi sınamaktan yanasınız. Gücünüzü ve enerjinizi kişisel ilişkilerinizde kullanmak için, uygun bir gün olmasına rağmen, her konuda temkinli olmalısınız. Bugün kafanızda birçok değişik fikirle yola çıkabilirsiniz.
Günlük burç yorumları - 23 Ocak Perşembe
İKİZLER: Bu gün Ay derin düşünceler içinde olmanıza neden oluyor. İçsel kuruntularınız oldukça yüksek. Yaşam kalitenizi arttırma çabalarınız her zaman istediğiniz gibi olmuyor. Kendinizle çelişkiye düşmek istemiyorsanız, istekleriniz konusunda duygusal davranmaktan çok, mantıklı olmayı yeğlemelisiniz. Hataya oldukça açık bir gün olacak.
Günlük burç yorumları - 23 Ocak Perşembe
YENGEÇ: Ay karşıt burcunuzda ilerliyor ve aşk yaşantınıza daha titiz ve duygusal bir tarzla yaklaşıyorsunuz. Gücünüzün yüksek oluşu ve maddesel konularla ilgili çabalarınız sizi olumlu etkiliyor. Bugün, arkadaşlarınızla tartışma yaratacak konulardan uzak kalmalısınız.. Partnerinizden beklediğiniz destek gelecektir.
Günlük burç yorumları - 23 Ocak Perşembe
ASLAN: Bugün, ailenizin ihtiyaçları karşısında sınırlarınızı zorlayabilirsiniz. Onların problemlerinin canınızı sıkmasını istemiyorsunuz. Mantık ağırlıklı düşüncelerden yola çıkarak, çözümleyici noktaları bulacaksınız. Kararlarınızı verirken, hiç kimseden etkilenmemeye çalışmalısınız. Sezgisel gücünüz çok yoğun.