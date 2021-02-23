Günlük burç yorumları - 23 Şubat Salı

Burcunuzda sizi bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer, para ve sağlık alanında nelere dikkat etmelisiniz? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 23 Şubat Salı günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 09:24Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 09:28
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KOÇ: BAŞARINIZIN gölgelenmesini istemiyorsanız ortaklıklar ve iş konusunda dengelerinizi korumaya çalışmalısınız. Yatırımcı bir kafa yapısıyla maddesel BOĞA: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerin davranış biçimlerinden hoşlanmayabilirsiniz. Bazı konularda herkesten farklı düşündüğünüz gerçek ve çevresel koşullar sizi engelleyince canınız sıkılıyor.kazançları sorguladığınız bir gün.
BOĞA: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerin davranış biçimlerinden hoşlanmayabilirsiniz. Bazı konularda herkesten farklı düşündüğünüz gerçek ve çevresel koşullar sizi engelleyince canınız sıkılıyor.
İKİZLER: KISA mesafeli yollardan beklediğiniz haberlerin gecikmesi, sizde olumsuzluk etkisi yaratabilir. Yapacağınız her türlü girişimde, hızlı sonuçlar almanız her zaman mümkün olmayabilir.
YENGEÇ: MADDİ konularda istediğiniz sonuçları almanız, uzun zaman alabilir. İsteklerinizde acele etmemeli ve yatırımlarınızı irdelemeden sonuca gitmemelisiniz. Bugün, partnerinizden etkileneceksiniz.
ASLAN: KARŞI cinsle aranızda bazı sürtüşmeler söz konusu olacak. Ortaklarınız fikirayrılıklarınız canınızı sıkabilir. Olaylara kendi cephenizden bakıyorsunuz, hızlı müdahale huyunuzdan vazgeçmelisiniz.