Günlük burç yorumları - 23 Şubat Salı

KOÇ: BAŞARINIZIN gölgelenmesini istemiyorsanız ortaklıklar ve iş konusunda dengelerinizi korumaya çalışmalısınız. Yatırımcı bir kafa yapısıyla maddesel BOĞA: BİRLİKTE çalıştığınız kişilerin davranış biçimlerinden hoşlanmayabilirsiniz. Bazı konularda herkesten farklı düşündüğünüz gerçek ve çevresel koşullar sizi engelleyince canınız sıkılıyor.kazançları sorguladığınız bir gün.