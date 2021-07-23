Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmelisiniz? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 23 Temmuz Cuma günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2021 Cuma 08:48
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Günlük burç yorumları - 23 Temmuz Cuma
KOÇ: AŞIRI alıngan ve ben merkezci olduğunuz bir gün. Her dediğiniz olsun istiyorsunuz ama, olaylar farklı olabilir. Öfkeli davranışlardan uzak kalmalısınız. Partnerinizle mesafenizi korumalısınız.