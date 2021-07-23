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Günlük burç yorumları - 23 Temmuz Cuma

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmelisiniz? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 23 Temmuz Cuma günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2021 Cuma 08:48
Günlük burç yorumları - 23 Temmuz Cuma
Günlük burç yorumları - 23 Temmuz Cuma

KOÇ: AŞIRI alıngan ve ben merkezci olduğunuz bir gün. Her dediğiniz olsun istiyorsunuz ama, olaylar farklı olabilir. Öfkeli davranışlardan uzak kalmalısınız. Partnerinizle mesafenizi korumalısınız.

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Günlük burç yorumları - 23 Temmuz Cuma
Günlük burç yorumları - 23 Temmuz Cuma

BOĞA: ENTELEKTÜEL kişilerden etkileneceksiniz. Akıl ve felsefi konuşmalar sizin için önemli. Aşka bağlı yolculuklar yapabilirsiniz. Eğlenceli ortamlarda beğeneceğiniz kişilerle birliktelik şansınız mevcut.

Günlük burç yorumları - 23 Temmuz Cuma
Günlük burç yorumları - 23 Temmuz Cuma

İKİZLER: SANATSAL ortamlarda aniden doğan aşklar önemli. İş hayatınızda bir aşk kıvılcımı söz konusu. Bu sıralar çalışma yaşamınız çok daha ön planda olacaktır. Seçimlerinizi doğru yapmalısınız.

Günlük burç yorumları - 23 Temmuz Cuma
Günlük burç yorumları - 23 Temmuz Cuma

YENGEÇ: BU dönem bazı aşklar yarım kalacaktır. Sevdiğiniz kişiye yüklediğiniz sorumluluk onu fazla etkileyecektir. Risk alma konusunda çekimser davranabilirsiniz. Sert çıkışlardan uzak kalmalısınız.

Günlük burç yorumları - 23 Temmuz Cuma
Günlük burç yorumları - 23 Temmuz Cuma

ASLAN: KARŞI cinse kayıtsız kalamayacağınız bir dönem. İş konusunda iletişime önem vermek zorundasınız. Küçük yazışmalar ve seminerler sayesinde kendinizi göstereceksiniz. Enerjiniz oldukça yüksek.

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