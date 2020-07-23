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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 23 Temmuz Perşembe

Günlük burç yorumları - 23 Temmuz Perşembe

Bugün ay Başak burcunda. Titiz ve telaşlı bir güne uyandık. Bugün birçok detayı saatlerce düşünebiliriz. Kendimizi sorgulayarak geçireceğimiz bir gün olabilir. Güneş Aslan burcuna geçti. Aslan burçları doğum gününüz kutlu olsun. Aslan burçları doğum gününü kutlarken, gökyüzü hareketleniyor. Hareketli ve enerjik bir ağustos ayına giriş yapacağız. Yengeç burcunun kasvetli havasından kurtulmaya hazırlanıyoruz. Aşkı özleyenler, kalbinizi bu ay aşka açın. Aradığınız kişi çok yakınınızda olabilir. Bu ayı çok iyi geçirin zira eylül ayı kasıp kavuracak. Mars retrosu kapıda! Peki, bugün burcunuzda sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 23 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 23 Temmuz 2020 Perşembe 09:22 Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2020 Perşembe 09:36
Günlük burç yorumları - 23 Temmuz Perşembe

KOÇ: Yaptığınız görüşmeler, girişimcilik konusunda başarılı olacağınızı gösteriyor. Kalitenizi artıracak, projeler peşindesiniz.
Sizi sıkan şartlar konusunda daha fazla düşünmemelisiniz.

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Günlük burç yorumları - 23 Temmuz Perşembe

BOĞA: Şimdiye kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak, ilişkinizi ve kendinizi sorgulayacaksınız. Aşk konusunda hatalar yapmamak için ısrarlı tutumunuzu sürdürmeniz gerekiyor.

Günlük burç yorumları - 23 Temmuz Perşembe

İKİZLER: Sizin için duygusal tatmin çok önemli. Çevrenizle bütünleşmek sizi farklı kılıyor. Yalnızlığı sevmeyen yapınız sizi kalabalıklara sürüklüyor. Karşılaşacağınız kişilerden olumlu etkiler alıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 23 Temmuz Perşembe

YENGEÇ: Aşk size eğlence şeklinde geliyor. İş arkadaşlarınızdan biriyle duygusal ilişkiye girebilir, iddialı tavırlar içinde olabilirsiniz. Doğru kararlar almak sizin elinizde. İnatçı yapınız olumsuzluk getirebilir.

Günlük burç yorumları - 23 Temmuz Perşembe

ASLAN: Bugün kendinizi yeniden yapılandırmak için, ruhsal yönü ağır basan düşünceler içine girebilirsiniz. Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz.

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