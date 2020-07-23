Günlük burç yorumları - 23 Temmuz Perşembe

Bugün ay Başak burcunda. Titiz ve telaşlı bir güne uyandık. Bugün birçok detayı saatlerce düşünebiliriz. Kendimizi sorgulayarak geçireceğimiz bir gün olabilir. Güneş Aslan burcuna geçti. Aslan burçları doğum gününüz kutlu olsun. Aslan burçları doğum gününü kutlarken, gökyüzü hareketleniyor. Hareketli ve enerjik bir ağustos ayına giriş yapacağız. Yengeç burcunun kasvetli havasından kurtulmaya hazırlanıyoruz. Aşkı özleyenler, kalbinizi bu ay aşka açın. Aradığınız kişi çok yakınınızda olabilir. Bu ayı çok iyi geçirin zira eylül ayı kasıp kavuracak. Mars retrosu kapıda! Peki, bugün burcunuzda sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 23 Temmuz Perşembe günlük burç yorumları...