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Günlük burç yorumları - 24 Ağustos Salı

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmelisiniz? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 24 Ağustos Salı günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 10:29 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 10:31
Günlük burç yorumları - 24 Ağustos Salı
Günlük burç yorumları - 24 Ağustos Salı

KOÇ: GÜCÜNÜZÜ karşı tarafa aktarabileceğiniz bir gün. Bugün, hiçbir şekilde engellere takılmak istemiyorsunuz. Baskıcı davranışlardan sıkıldınız, duygularınızın özgür kalmasından yanasınız.

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Günlük burç yorumları - 24 Ağustos Salı
Günlük burç yorumları - 24 Ağustos Salı

BOĞA: YARATICILIK konusunda değişik fikirleriniz ve ilginç uygulamalarınız var. Karşı tarafı ikna etme konusunda başarılısınız.
Kişisel çekim gücünüzü çevrenizde deneyip başarı sağlayabilirsiniz

Günlük burç yorumları - 24 Ağustos Salı
Günlük burç yorumları - 24 Ağustos Salı

İKİZLER: MESLEKİ anlamda değişen şartlardan rahatsızsınız. Farklı olmayı sevdiğiniz halde, alışkanlıklarınızın elinizden kaymasına tahammül edemiyorsunuz. Birçok fikir çatışması söz konusu olabilir.

Günlük burç yorumları - 24 Ağustos Salı
Günlük burç yorumları - 24 Ağustos Salı

YENGEÇ: ARKADAŞ çevrenizin farklı yaklaşımlarından etkilenebilirsiniz. Dostlarınızla bir araya gelme planları yapacaksınız. İlişkilerinizde gösterdiğiniz sadakatin karşınızdaki kişilerden göremeyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 24 Ağustos Salı
Günlük burç yorumları - 24 Ağustos Salı

ASLAN: GEÇMİŞTEN ders almasını bilen ender kişilerdensiniz. Dengeli ortamları tercih ederek seviyeli sohbetlerde bulunmayı istiyorsunuz. Karşıt düşüncelerin sıkıntıları iş potansiyelinizi düşürüyor.

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