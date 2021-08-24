Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmelisiniz? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 24 Ağustos Salı günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 10:29Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 10:31
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Günlük burç yorumları - 24 Ağustos Salı
KOÇ: GÜCÜNÜZÜ karşı tarafa aktarabileceğiniz bir gün. Bugün, hiçbir şekilde engellere takılmak istemiyorsunuz. Baskıcı davranışlardan sıkıldınız, duygularınızın özgür kalmasından yanasınız.