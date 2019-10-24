Günlük burç yorumları - 24 Ekim Perşembe

Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınız size neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 24 Ekim Perşembe günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 09:27Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 09:28
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KOÇ: Çevrenizle ilişkileriniz ve arkadaşlarınız arasındaki bağlarınız güçlenecek. Çalışmalarınızda belli bir hedef seçmelisiniz. Değişim içinde olduğunuz zaman, ideallerinizi geciktirebiliyorsunuz. Bazı konularda daha davetkar olacaksınız. Ayak ağrılarına dikkat!
BOĞA: Yatırımlar ve kazançlar konusunda bazı beklentiler içinde olacaksınız. Bütçenizi zorlayacak zevklerinizden kaçınmalısınız. Egolarınızın zararlı olabileceğini siz de fark ediyor ve hedefleriniz konusunda kendinize bazı sınırlamalar getiriyorsunuz.
İKİZLER: İnandığınız konularda başlattığınız çalışmalardan alacağınız sonuçlar sizi olumlu yönde etkileyecek. Ortak iş yaptığınız kişilerle alacağınız kararlarda dikkatli olmalısınız. Çalışma yaşantınızdaki olayları yeniden gözden geçirmelisiniz. Arkadaş seçimine dikkat etmelisiniz!
YENGEÇ: Duygusal konularda artık daha mantıklısınız, hata yapmak istemiyorsunuz. Partnerinizle ortak sosyal çalışmalar içinde olacaksınız. Bazı konularda anlaşmazlığa ve fikir ayrılıklarına düşebilirsiniz. Paylaşıma özen gösterirseniz, olaylar kendiliğinden çözülecektir.
ASLAN: Sevdiğiniz kişilerle bir araya gelebilmek için planlar yapıyorsunuz. Bugünlerde görüşeceğiniz kişiler size büyük prestij kazandıracak. Ancak bugün, hırslarınızda aşırıya kaçacaksınız. Daha temkinli olmalısınız. Maddi konularda umulmadık, değişik fırsatlar karşınıza çıkacak.