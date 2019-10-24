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Günlük burç yorumları - 24 Ekim Perşembe

Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınız size neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 24 Ekim Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 09:27 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 09:28
Günlük burç yorumları - 24 Ekim Perşembe

KOÇ: Çevrenizle ilişkileriniz ve arkadaşlarınız arasındaki bağlarınız güçlenecek. Çalışmalarınızda belli bir hedef seçmelisiniz. Değişim içinde olduğunuz zaman, ideallerinizi geciktirebiliyorsunuz. Bazı konularda daha davetkar olacaksınız. Ayak ağrılarına dikkat!

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Günlük burç yorumları - 24 Ekim Perşembe

BOĞA: Yatırımlar ve kazançlar konusunda bazı beklentiler içinde olacaksınız. Bütçenizi zorlayacak zevklerinizden kaçınmalısınız. Egolarınızın zararlı olabileceğini siz de fark ediyor ve hedefleriniz konusunda kendinize bazı sınırlamalar getiriyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 24 Ekim Perşembe

İKİZLER: İnandığınız konularda başlattığınız çalışmalardan alacağınız sonuçlar sizi olumlu yönde etkileyecek. Ortak iş yaptığınız kişilerle alacağınız kararlarda dikkatli olmalısınız. Çalışma yaşantınızdaki olayları yeniden gözden geçirmelisiniz. Arkadaş seçimine dikkat etmelisiniz!

Günlük burç yorumları - 24 Ekim Perşembe

YENGEÇ: Duygusal konularda artık daha mantıklısınız, hata yapmak istemiyorsunuz. Partnerinizle ortak sosyal çalışmalar içinde olacaksınız. Bazı konularda anlaşmazlığa ve fikir ayrılıklarına düşebilirsiniz. Paylaşıma özen gösterirseniz, olaylar kendiliğinden çözülecektir.

Günlük burç yorumları - 24 Ekim Perşembe

ASLAN: Sevdiğiniz kişilerle bir araya gelebilmek için planlar yapıyorsunuz. Bugünlerde görüşeceğiniz kişiler size büyük prestij kazandıracak. Ancak bugün, hırslarınızda aşırıya kaçacaksınız. Daha temkinli olmalısınız. Maddi konularda umulmadık, değişik fırsatlar karşınıza çıkacak.

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