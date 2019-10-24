Günlük burç yorumları - 24 Ekim Perşembe

BOĞA: Yatırımlar ve kazançlar konusunda bazı beklentiler içinde olacaksınız. Bütçenizi zorlayacak zevklerinizden kaçınmalısınız. Egolarınızın zararlı olabileceğini siz de fark ediyor ve hedefleriniz konusunda kendinize bazı sınırlamalar getiriyorsunuz.