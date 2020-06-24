Günlük burç yorumları - 24 Haziran Çarşamba

Dün Neptün gerilemesiyle gergin bir güne başlamıştık. Hem Neptün gerilemesi hem de Güneş Tutulması'nın su burcunda olması selleri tetikledi. Yengeç burcunda gerçekleşen tutulma nedeniyle, sağanak yağışlar, seller gündemimizdeki yerini aldı. Neptün gerilemesi yüzünden de bu sene bolca yağışlı günler geçireceğiz. Bu haftanın en güzel haberi ise, yarın Venüs retrosunun bitiyor olması. Yarından itibaren ilişkiler üzerindeki kara bulutlar kalkacaktır. Ancak retro zamanı bir ilişkiye başladıysanız bu kısa sürebilir. Unutmayın retro ile gelen retro ile gider! Bu yüzden yarınki retro bitiminden sonra, kalbinizi yeni bir ilişkiye açın. Bu arada günlük, aylık ya da yıllık yorumları okurken ilk önce yükselen burcunuzu okumayı unutmayın. Peki, günlük burçlarımız ne diyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burçlarınızı yorumladı. İşte 24 Haziran Çarşamba günlük burç yorumları...