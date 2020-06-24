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Günlük burç yorumları - 24 Haziran Çarşamba

Dün Neptün gerilemesiyle gergin bir güne başlamıştık. Hem Neptün gerilemesi hem de Güneş Tutulması'nın su burcunda olması selleri tetikledi. Yengeç burcunda gerçekleşen tutulma nedeniyle, sağanak yağışlar, seller gündemimizdeki yerini aldı. Neptün gerilemesi yüzünden de bu sene bolca yağışlı günler geçireceğiz. Bu haftanın en güzel haberi ise, yarın Venüs retrosunun bitiyor olması. Yarından itibaren ilişkiler üzerindeki kara bulutlar kalkacaktır. Ancak retro zamanı bir ilişkiye başladıysanız bu kısa sürebilir. Unutmayın retro ile gelen retro ile gider! Bu yüzden yarınki retro bitiminden sonra, kalbinizi yeni bir ilişkiye açın. Bu arada günlük, aylık ya da yıllık yorumları okurken ilk önce yükselen burcunuzu okumayı unutmayın. Peki, günlük burçlarımız ne diyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burçlarınızı yorumladı. İşte 24 Haziran Çarşamba günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 24 Haziran 2020 Çarşamba 08:54 Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2020 Çarşamba 09:08
Günlük burç yorumları - 24 Haziran Çarşamba

KOÇ: Kafanızı hangi konu etkiledi ise, sizin için günün konusu bu oluyor. Bazen, başlangıcının ve sonucunun ne olacağını bile bilemiyorsunuz. Duygusal olarak çok hızlı değişiyorsunuz.

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Günlük burç yorumları - 24 Haziran Çarşamba

BOĞA: Hareketli sosyal yaşam içinde olduğunuz için, sadece size ait olan zamanlarda kısa bir süre sonra sıkılıyorsunuz. Bugün sizinle uzun süredir bir arada olan yakın dostlarınızla vakit geçirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 24 Haziran Çarşamba

İKİZLER: Yakın dostlarınızla bir arada hoş saatler geçirirken, sizi sıkan konuları unutmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yakın akraba çevrelerinde basit çekişmelerden dolayı bu tür dedikodular eksik olmaz.

Günlük burç yorumları - 24 Haziran Çarşamba

YENGEÇ: Siz kendi doğrularınıza inandığınız zaman, her şeyin çok daha anlamlı ve güzel olduğunu biliyorsunuz. Bugün derin düşünmek size birçok konuda yoğunluk kazanmanızı sağlayacak.

Günlük burç yorumları - 24 Haziran Çarşamba

ASLAN: Ailenizle ilgili olaylara ilgisiz dursanız da, üzüldüğünüz bir gerçek. Çevrenizdekilerin temposu sizi de etkileyecek. Düşüncelerinizi korkusuzca ortaya atmaktan korkmadığınız için, tepki alıyorsunuz.

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