Günlük burç yorumları - 24 Kasım Salı

BOĞA: Bugün, hümanist duygular içindesiniz. Olayları yargılamak yerine, temel kavramlarını araştırmak istiyorsunuz. Derin düşünceler ve güçlü sezgilerle yola çıktığınız için, partnerinizi de etkileyeceksiniz.
İKİZLER: İletişim konusunda olumlu olayların gündeme gelme olasılığı bir hayli yüksek. Yapacağınız telefon konuşmalarınız iş ilişkilerinin güçlenmesine neden olacak. Harcamalarınızı dengelemek zorundasınız.
YENGEÇ: Kafanızda planladığınız küçük seyahatler için, gerekli donanıma henüz hazır değilsiniz. Bugün, huzurunuzu bozacak davranışlardan uzak kalmalı, kendinize bazı tavizler vermelisiniz.
ASLAN: Hırslı yönlerinizi ortaya çıkaracak özel durumlar söz konusu. Yaşamınızla ilgili yeni bir döneme girmiş bulunuyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin size olan duyguları açığa çıkıyor.