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Günlük burç yorumları - 24 Kasım Salı

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 24 Kasım Salı günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 24 Kasım 2020 Salı 08:58
Günlük burç yorumları - 24 Kasım Salı

KOÇ: Bugün, her şeyiyle ilginç bir gün. Maddesel konularda kendinize güveniyor ve harcama konusunda sınır tanımıyorsunuz. Bugün, planladığınız işler için, yüklü bir bütçeye ihtiyacınız olacak.

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Günlük burç yorumları - 24 Kasım Salı

BOĞA: Bugün, hümanist duygular içindesiniz. Olayları yargılamak yerine, temel kavramlarını araştırmak istiyorsunuz. Derin düşünceler ve güçlü sezgilerle yola çıktığınız için, partnerinizi de etkileyeceksiniz.

Günlük burç yorumları - 24 Kasım Salı

İKİZLER: İletişim konusunda olumlu olayların gündeme gelme olasılığı bir hayli yüksek. Yapacağınız telefon konuşmalarınız iş ilişkilerinin güçlenmesine neden olacak. Harcamalarınızı dengelemek zorundasınız.

Günlük burç yorumları - 24 Kasım Salı

YENGEÇ: Kafanızda planladığınız küçük seyahatler için, gerekli donanıma henüz hazır değilsiniz. Bugün, huzurunuzu bozacak davranışlardan uzak kalmalı, kendinize bazı tavizler vermelisiniz.

Günlük burç yorumları - 24 Kasım Salı

ASLAN: Hırslı yönlerinizi ortaya çıkaracak özel durumlar söz konusu. Yaşamınızla ilgili yeni bir döneme girmiş bulunuyorsunuz.
Birlikte çalıştığınız kişilerin size olan duyguları açığa çıkıyor.

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