Günlük burç yorumları - 24 Mart Salı

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 24 Mart Salı günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 24 Mart 2020 Salı 09:15
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KOÇ: İletişim konusunda başarılı bir tablo çizmenize rağmen, çevresel koşullar yüzünden isteklerinizin gerçekleşmesi uzayabilir. İdealist yapınızın ödün vermeden başarınızı yükseltmenin kolay olmadığını, siz de fark ediyorsunuz. Bu dönem mantıklı konuşmalarınızla, çevrenizi etkileyecek ve istediğiniz sonuca yaklaşacaksınız.
BOĞA Ortaklıklar konusunda beklemenizde yarar var. Bazı dostlarınızın sizden destek beklediğini görecek ve yardım etmek isteyeceksiniz. Atılımcı ruhunuzu ortaya koyarken, size kazandıracağı avantajları da düşünmelisiniz. Karşı tarafın, yapacağı hataların sorumluluğunu siz, yüklenmek zorunda kalabilirsiniz. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor.
İKİZLER Sıra dışı değişimlere hazır olun. Parlak zekanız ve güçlü algılamanız heyecanlarınıza önderlik edecektir. Hızlı hareket ederken, yerinde duramayan bir imaj sergileyeceksiniz. Ani olaylar karşısında tepkilerinizin olumlu olması yanlış ilişkileri de başlatabilir. Mantığınız ve duygularınız arasında denge kurmaya çalışırken, kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz.
YENGEÇ Satürn karşıt burcunuzdan ayrılıyor. İş ve aşk yaşantınızı birbirine karıştırabilirsiniz. Olaylara fazla duygusal yaklaşıyorsunuz. Hayal kırıklığına uğramak istemiyorsanız, çevrenizde, sizden saklanan gerçekler konusunda fevri davranmak yerine, beklemeyi yeğlemelisiniz. İlişkilerinizde güvensizlik duygusu içinde hareket ediyorsunuz.
ASLAN İş konularında sizi ön plana çıkaracak her türlü şansı ve fırsatı değerlendirecek, savunduğunuz konularda ısrarcı olacaksınız. Sınırlarınızı aşma konusunda adeta kendinizle yarışıyorsunuz. Hedeflerinizde ilerlemek ve iş yaşantınızda gelişmek istiyorsanız, arkadaş çevrenizde güçlü dostların yardımına ihtiyacınız olacak.