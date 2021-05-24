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Günlük burç yorumları - 24 Mayıs Pazartesi

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 24 Mayıs Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 09:47 Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 09:51
Günlük burç yorumları - 24 Mayıs Pazartesi

KOÇ: OLAYLARIN duygusal boyutundan çok, mantıksal yönünü düşüneceğiniz bir gün. Mars, kişisel özgürlüğünüzü sosyal ilişkilerinizle koordinasyon şeklinde kullanacağınız bir ortama hazırlıyor.

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Günlük burç yorumları - 24 Mayıs Pazartesi

BOĞA: BUGÜN sezgileriniz oldukça yoğun. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler yapmanıza rağmen, güçlü kişiliğinizi ön planda. Gerçekleşebilecek olaylara farkı yaklaşıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 24 Mayıs Pazartesi

İKİZLER: DUYGUSAL iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz. Kendinizi ispat etmek isteyebilir ve çabalarınızı bu doğrultuda yönlendirebilirsiniz. Olayların tarzı sizin için önemli. Problemleri kafanızda büyütmeyin.

Günlük burç yorumları - 24 Mayıs Pazartesi

YENGEÇ: ARKADAŞ çevrenizde dürüstlüğünüzle tanınmanıza rağmen, düşüncelerinizi söylerken, aşırıya kaçabilirsiniz. Karşılıklı çözümlerin ön planda olacağı bir gün. Kendinize güvenmeniz gerekiyor.

Günlük burç yorumları - 24 Mayıs Pazartesi

ASLAN: ÇEVRENİZDE inatçı kişiliğinizle tanın-manıza rağmen, aşkta kendi tarzınızı ser-giliyorsunuz. Hiçbir şekilde yönlendirilmek-ten hoşlanmadığınız için, yaratıcılığınızı, uygun kişilerle paylaşmak isteyeceksiniz.

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