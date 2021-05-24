Günlük burç yorumları - 24 Mayıs Pazartesi

BOĞA: BUGÜN sezgileriniz oldukça yoğun. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler yapmanıza rağmen, güçlü kişiliğinizi ön planda. Gerçekleşebilecek olaylara farkı yaklaşıyorsunuz.
İKİZLER: DUYGUSAL iniş ve çıkışlar yaşıyorsunuz. Kendinizi ispat etmek isteyebilir ve çabalarınızı bu doğrultuda yönlendirebilirsiniz. Olayların tarzı sizin için önemli. Problemleri kafanızda büyütmeyin.
YENGEÇ: ARKADAŞ çevrenizde dürüstlüğünüzle tanınmanıza rağmen, düşüncelerinizi söylerken, aşırıya kaçabilirsiniz. Karşılıklı çözümlerin ön planda olacağı bir gün. Kendinize güvenmeniz gerekiyor.
ASLAN: ÇEVRENİZDE inatçı kişiliğinizle tanın-manıza rağmen, aşkta kendi tarzınızı ser-giliyorsunuz. Hiçbir şekilde yönlendirilmek-ten hoşlanmadığınız için, yaratıcılığınızı, uygun kişilerle paylaşmak isteyeceksiniz.