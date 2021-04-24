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Günlük burç yorumları - 24 Nisan Cumartesi

Burcunuzu hafta sonunda neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 24 Nisan Cumartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 08:55 Güncelleme Tarihi: 24 Nisan 2021 Cumartesi 08:59
Günlük burç yorumları - 24 Nisan Cumartesi

KOÇ: HUZURSUZ bir gün yaşıyorsunuz. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Düşünceleriniz farklı olduğu için, yanlış anlaşılma olasılığınız fazla. Kendinizi rahat ifade etmelisiniz.

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Günlük burç yorumları - 24 Nisan Cumartesi

BOĞA: BUGÜNLERDE yapacağınız anlaşmalara özen göstermelisiniz. Özel durumlar söz konusu olabilir. Mantık demeyi bilen ve ortaya sert çizgiler koyan bir yapıya sahipsiniz. Şansınıza güvenmeniz gereken günler çok yakın.

Günlük burç yorumları - 24 Nisan Cumartesi

İKİZLER: DUYGUSAL yönleriniz ortaya çıktığı zaman, arkadaşlarınızı şaşırtıyorsunuz. Hayatınızda bazı değişikliklerin arifesindesiniz. Plan yaparken partnerinizin fikirlerini almalısınız. Sağlığınız konusunda disiplin şart.

Günlük burç yorumları - 24 Nisan Cumartesi

YENGEÇ: KARİYERİNİZLE ilgili gelişmeler parasal durumunuzu da iyileştirecek. İstediğiniz anlaşmalar için yöneticilerinizin desteğini göreceksiniz. Gün içinde duygusal olacaksınız. Yolculuklar gündeme gelebilir.

Günlük burç yorumları - 24 Nisan Cumartesi

ASLAN: ENERJİNİZ yüksek ve çevrenizdeki kişileri olumlu etkiliyorsunuz. Bugün katılacağınız toplantılarda karşı cinsin ilgisini çekerek, kaçamak yapma arzusu duyacaksınız. Kalbi dolu olanlar için, paylaşıma açık bir gün.

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