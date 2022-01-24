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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 24 Ocak Pazartesi

Günlük burç yorumları - 24 Ocak Pazartesi

Burcunuzu yeni haftada neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol burcunuzu yorumladı. İşte 24 Ocak Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 08:48
Günlük burç yorumları - 24 Ocak Pazartesi

KOÇ

Jest yapmayı seviyorsunuz ve bundan gururlanıyorsunuz. Çevreniz, bu huyunuzu bildiğinden sürekli sizden bir şey bekliyor. Özellikle, iş sorunları olanlar sürekli kapınızı aşındırıyor. Olaylara geniş açıdan bakmalısınız.

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Günlük burç yorumları - 24 Ocak Pazartesi

BOĞA

Doğuştan kişisel çekiciliğe sahip bir kişi olmanız, çevrenizin çok kalabalık olmasına sebep oluyor. Sevdiğiniz kişi bu konuda çok rahatsız. Sadece ona ait olmanızı istiyor. Sosyal rahatlığınızı kabul edemiyor.

Günlük burç yorumları - 24 Ocak Pazartesi

İKİZLER

İş ilişkilerinde düzen ve disiplinden yanasınız. Programlı yaşadığınız zaman, kendinizi işinizde daha verimli hissediyorsunuz. Çalışma arkadaşlarınız da sizinle aynı fikirde. Bugünlerde erken yatmalısınız.

Günlük burç yorumları - 24 Ocak Pazartesi

YENGEÇ

Platonik aşklardan çok, idealist ilişkileri seviyorsunuz. Macerayı uzaklarda değil, yanı başınızda arayanlardansınız. Sevdiğiniz kişi tam size göre. Fakat o hala sevginizi ispatlamanızı bekliyor.

Günlük burç yorumları - 24 Ocak Pazartesi

ASLAN

İdeallerinizin peşinde koşmayı seviyorsunuz. Fakat yetersiz kaldığınızda çevrenizi suçluyorsunuz. Güvensizliğinizi yenmek zorundasınız. Öğrenmeniz gereken en önemli şey, insanlara olumlu yaklaşmak.

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