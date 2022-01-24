Günlük burç yorumları - 24 Ocak Pazartesi

Burcunuzu yeni haftada neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Yeni Asır Gazetesi astroloji yazarı Filiz Özkol burcunuzu yorumladı. İşte 24 Ocak Pazartesi günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 24 Ocak 2022 Pazartesi 08:48
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KOÇ
Jest yapmayı seviyorsunuz ve bundan gururlanıyorsunuz. Çevreniz, bu huyunuzu bildiğinden sürekli sizden bir şey bekliyor. Özellikle, iş sorunları olanlar sürekli kapınızı aşındırıyor. Olaylara geniş açıdan bakmalısınız.
Doğuştan kişisel çekiciliğe sahip bir kişi olmanız, çevrenizin çok kalabalık olmasına sebep oluyor. Sevdiğiniz kişi bu konuda çok rahatsız. Sadece ona ait olmanızı istiyor. Sosyal rahatlığınızı kabul edemiyor.
İKİZLER
İş ilişkilerinde düzen ve disiplinden yanasınız. Programlı yaşadığınız zaman, kendinizi işinizde daha verimli hissediyorsunuz. Çalışma arkadaşlarınız da sizinle aynı fikirde. Bugünlerde erken yatmalısınız.
YENGEÇ
Platonik aşklardan çok, idealist ilişkileri seviyorsunuz. Macerayı uzaklarda değil, yanı başınızda arayanlardansınız. Sevdiğiniz kişi tam size göre. Fakat o hala sevginizi ispatlamanızı bekliyor.
ASLAN
İdeallerinizin peşinde koşmayı seviyorsunuz. Fakat yetersiz kaldığınızda çevrenizi suçluyorsunuz. Güvensizliğinizi yenmek zorundasınız. Öğrenmeniz gereken en önemli şey, insanlara olumlu yaklaşmak.