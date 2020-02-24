Günlük burç yorumları - 24 Şubat Pazartesi

Burcunuzu yeni haftada neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 24 Şubat Pazartesi günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 24 Şubat 2020 Pazartesi 09:29
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KOÇ: Huzursuz ve alıngan bir gün yaşıyorsunuz. Şartlarınızı zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Cazibeniz dikkat çekiyor ve karşılıklı ilişkilerinizde fiziksel anlamda ilgi çekmenize rağmen, söz konusu duygular olduğu zaman, karmaşalar yaşıyorsunuz. Kendiniz ifade etmekte zorlandığınız için ilişkileriniz çıkmaza giriyor.
BOĞA: Yaratıcılığını doğru kullandığınız zaman, her şey kısa sürede çözüyor. Bugün, dostlarınızın yardımı olmadan finans konularınızı tek başınıza halletmek istiyorsunuz. Sizin düşünceleriniz herkesten çok farklı olduğu için, yanlış anlaşılma olasılığınız çok fazla. Kendinizi daha kolay ifade etmenin yollarını bulmalısınız.
İKİZLER: İsteklerinizdeki artış, duygularınız ve kendi doğrularınız paralelinde önem kazanacak. Çabalarınız ve amaçlarınızda takıntılarınızın çok fazla payı olacak. Düşündüğünüz şeyleri gerçekleştirmek için konuları bütün yönleriyle kafanızda şekillendirmeniz gerekiyor. Alerji yapacak yiyeceklerden uzak kalmalı ve yağlı besinlerden kaçınmalısınız.
YENGEÇ: Kararlarınızı alırken, duygusal istekleriniz daha belirgin olduğu için, mantık ve hisler konusunda bocalayabilirsiniz. Kendinizi geliştirmek istiyorsunuz fakat alışkanlıklarınızdan vazgeçemediğiniz için, açılımlarınız konusunda gecikmeler yaşıyorsunuz. Düşler ve gerçekler arsında gelip gitmekten vazgeçmelisiniz.
ASLAN: Bugün gücünüzün sınırlarını fazla abartmamalısınız. Altından kalkamayacağınız konulardan uzak kalmalısınız. Anaç duygunuz size zarar verebilir. Eğer; sanatla uğraşıyorsanız, çalışmalarınız yoğunlaşacak. Sosyal çalışmalarınızda da meydana gelecek olumlu gelişmeleri beklemelisiniz. Kendinizi de kontrol altında tutmayı öğreneceksiniz.