Günlük burç yorumları - 25 Ağustos Çarşamba

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmelisiniz? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 25 Ağustos Çarşamba günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 09:20Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2021 Çarşamba 09:59
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KOÇ: DUYGUSAL ilişkilerinizde iyi niyetli yaklaşımlarınız, parteriniz tarafından yanlış anlaşılabilir. Onu ikna etme konusunda başarılı olacağınız bir gün. Bağlantı içinde olacağınız kişilere karşı cana yakın tavırlar içindesiniz.
BOĞA: SEVDİĞİNİZ kişi ile yaşadığınız zıtlaşmalar yüzünden zor anlar yaşıyorsunuz. Sakinliği denemelisiniz. Bugün Merkür kombinasyon burcunuz Başak'tan destek veriyor. İdeallerinizi destekleyecek kişilerle görüşüyorsunuz.
İKİZLER: İŞ yaşantınızda anlaşılmamakla suçlanıyorsunuz. Düşünmeden konuştuğunuz konular başınıza iş açabiliyor. Paylaşım konusunda cimri davranıyor ve işinizi hiç kimseye emanet edemiyorsunuz.
YENGEÇ: ÖZGÜRLÜĞÜNÜZÜ yeterince kullanamıyorsunuz. Çünkü Bugün Ay'ın bulunduğu konum, aşk ilişkilerinizi gündeme getirecektir. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz zaman, son derece huzursuzlaşıyorsunuz.
ASLAN: SİSTEMLİ olduğunuz zaman,kendinizi daha rahat ve girişken hissediyorsunuz. Mars enerjinizi olumlu ve aktif destekliyor. Girişimci yönlerinizi dikkatli bir şekilde kullanmalı ve ön plana çıkarmaktan vazgeçmemelisiniz.