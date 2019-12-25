Günlük burç yorumları - 25 Aralık Çarşamba

KOÇ:

İçinizdeki enerjiyi desteklemek zorundasınız. Kişisel özelliklerinizi sergileyebileceğiniz özel günlerden biri. Sizin doğal ve yetenekli yapınızı çevreniz de fark ediyor. Bugün, bir çok fırsatların gündem kazanacağı bir gün. Yaşam kalitenizi arttıracak olayları irdelemek zorundasınız. Sinirli davranışlardan sakınmalısınız.