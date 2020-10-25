Günlük burç yorumları - 25 Ekim Pazar

Burcunuzu hafta sonunda neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 25 Ekim Pazar günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 10:01Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 10:04
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KOÇ: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün, her türlü şartlarınızı gözden geçirmeli ve duygusal bağlantılarınızdan bir an önce kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan konuları fazla düşünmeyin.
BOĞA: Bulunduğunuz ortamda özgün kişiliğinizi ortaya koyacak bir yapılanma içindesiniz. Dostlarınızın fikirlerine ilgisiz davranabilir ve düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.
İKİZLER: Özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız. Yapacağınız atılımlar için bağlantılar kuracaksınız. Önyargısız yaklaşımınız çevrenizi etkiliyor.
YENGEÇ: Baskı altında tutuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyecek ve ilişkinize kişiselleştirecek davranışları tercih edeceksiniz. Kişisel çabalarınız, çevre koşullarıyla birlikte şekilleniyor biliyorsunuz.
ASLAN: Bugün yaşama pratik bakıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için cesarete sahipsiniz. Maddi konularda fırsatlar gündeme gelecek. Yaşam kalitenizi artıracak, projeler peşindesiniz.