  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 25 Ekim Pazar

Günlük burç yorumları - 25 Ekim Pazar

Burcunuzu hafta sonunda neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 25 Ekim Pazar günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 10:01 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 10:04
Günlük burç yorumları - 25 Ekim Pazar

KOÇ: Maddi konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz. Bugün, her türlü şartlarınızı gözden geçirmeli ve duygusal bağlantılarınızdan bir an önce kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan konuları fazla düşünmeyin.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Günlük burç yorumları - 25 Ekim Pazar

BOĞA: Bulunduğunuz ortamda özgün kişiliğinizi ortaya koyacak bir yapılanma içindesiniz. Dostlarınızın fikirlerine ilgisiz davranabilir ve düşünceleriniz doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 25 Ekim Pazar

İKİZLER: Özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız. Yapacağınız atılımlar için bağlantılar kuracaksınız. Önyargısız yaklaşımınız çevrenizi etkiliyor.

Günlük burç yorumları - 25 Ekim Pazar

YENGEÇ: Baskı altında tutuğunuz duygularınızı ortaya çıkarmak isteyecek ve ilişkinize kişiselleştirecek davranışları tercih edeceksiniz. Kişisel çabalarınız, çevre koşullarıyla birlikte şekilleniyor biliyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 25 Ekim Pazar

ASLAN: Bugün yaşama pratik bakıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için cesarete sahipsiniz. Maddi konularda fırsatlar gündeme gelecek. Yaşam kalitenizi artıracak, projeler peşindesiniz.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Milyoner'de geceye damga vuran soru!
Milyoner'de geceye damga vuran soru!
  • SON DAKİKA