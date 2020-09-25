Günlük burç yorumları - 25 Eylül Cuma!
Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 25 Eylül Cuma günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 09:30
Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma 09:31
KOÇ: Bugün düşüncelerinizde belli bir kararsızlık var. Bilginizi paylaşma konusunda tereddütlü davranıyor ve fikirlerinizi saklıyorsunuz. Dikkatli olmalı ve enerjinizi doğru kişilerle akıllıca paylaşmalısınız.
BOĞA: Arkadaşlarınız arasında farklı fikirde olan kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına başarılı çalışmalar içindesiniz.
Maddesel katkılardan çok yapacağınız yardım, onları rahatlatacaktır.
İKİZLER: Maddi konulara sıkıca sarılıyorsunuz. Bugün kendinizi ispat etme konusunda ustaca ve kibarca yaklaşımlar sergileyin. Partnerinizin yardımını alarak her an avantajlı duruma geçebilirsiniz.
YENGEÇ: Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor ve detaylardan yola çıkarak kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Kurallı hareket ettiğiniz zaman kolay sonuçlandırıyorsunuz.
ASLAN: Duygusal konularda kafanız her an karışabilir. İstekleriniz ve hayalleriniz arasında istediğiniz köprüleri kurmakta zorlanabilirsiniz. Bugün düşüncelerinizle ilgili ulu orta konuşmayın.