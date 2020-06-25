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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 25 Haziran Perşembe

Günlük burç yorumları - 25 Haziran Perşembe

Günlük yorumları okurken, mutlaka yükselen burcunuzdan başlayın. Eğer doğum saatinizi biliyorsanız, yıldız haritanızı çıkarabilirsiniz. Bu sayede gezegenlerin hangi burca yerleştiğini de bilme şansınız olur. Ay burcumuz da bilinçaltımızı ve duygularımızı temsil eder. Yorumları okurken ay burcunuzu da okuyabilirsiniz. Bu arada, ay iki gün boyunca boşlukta olacak. Bu da yorgun ve halsiz hissetmemize neden olabilir. Zaman geçmiyormuş gibi hissedebiliriz. Günün nasıl geçtiği ayın konumu ile belirlenir. Mars balık burcundan çıkmak üzere, ağlamak istiyorsanız kendinizi sıkmayın. Mars balıktan taşınmadan önce gökyüzünde oluşturduğu açılar nedeniyle bizi zorlamaya başladı. Koça geçmesiyle rahat bir nefes alacağız. Bu arada bugün Venüs normal seyrine geçiyor. Ayrıldığınız sevgilinizle sorunları düzeltmeniz olası. Peki, günlük burçlarımız ne diyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burçlarınızı yorumladı. İşte 25 Haziran Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 25 Haziran 2020 Perşembe 08:57 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2020 Perşembe 09:20
Günlük burç yorumları - 25 Haziran Perşembe

KOÇ: Bugün, iletişim konusunda olumlu olayların gündeme gelebilir. Telefon konuşmalarınız iş ilişkilerinin güçlenmesine neden olacak. Maddi harcamalarınızı dengelemek zorundasınız. Kendinize güvenin.

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Günlük burç yorumları - 25 Haziran Perşembe

BOĞA: Kafanızda planladığınız küçük seyahatler için, gerekli donanıma hazır değilsiniz. Bugün, huzurunuzu bozacak davranışlardan uzak kalmalı, kendinize bazı tavizler vermelisiniz. Araştırmacı tarafınız atakta.

Günlük burç yorumları - 25 Haziran Perşembe

İKİZLER: Durgunluktan nefret ettiğiniz bir güne giriyorsunuz. Olayların sürekli yön değiştirmesinden yanasınız. Her konuda bireyselliğinizi kullandığınız için, çoğu kez yanlış anlaşılma riski yaşıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 25 Haziran Perşembe

YENGEÇ: Bugün, hümanist duygular içindesiniz. Olayları yargılamak yerine, temelini araştırmak istiyorsunuz. Derin düşünceler ve güçlü sezgilerle yola çıktığınız için, partnerinizi de kolay bir şekilde etkileyeceksiniz.

Günlük burç yorumları - 25 Haziran Perşembe

ASLAN: Artık yakın geçmişinizi düşünmek istemiyorsunuz. Yapacağınız her türlü çalışmayı ileriye dönük planlamalısınız. Özgür çalışmaktan yanasınız. Son günlerde emir almaktan hoşlanmıyorsunuz.

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