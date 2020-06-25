Günlük burç yorumları - 25 Haziran Perşembe

Günlük yorumları okurken, mutlaka yükselen burcunuzdan başlayın. Eğer doğum saatinizi biliyorsanız, yıldız haritanızı çıkarabilirsiniz. Bu sayede gezegenlerin hangi burca yerleştiğini de bilme şansınız olur. Ay burcumuz da bilinçaltımızı ve duygularımızı temsil eder. Yorumları okurken ay burcunuzu da okuyabilirsiniz. Bu arada, ay iki gün boyunca boşlukta olacak. Bu da yorgun ve halsiz hissetmemize neden olabilir. Zaman geçmiyormuş gibi hissedebiliriz. Günün nasıl geçtiği ayın konumu ile belirlenir. Mars balık burcundan çıkmak üzere, ağlamak istiyorsanız kendinizi sıkmayın. Mars balıktan taşınmadan önce gökyüzünde oluşturduğu açılar nedeniyle bizi zorlamaya başladı. Koça geçmesiyle rahat bir nefes alacağız. Bu arada bugün Venüs normal seyrine geçiyor. Ayrıldığınız sevgilinizle sorunları düzeltmeniz olası. Peki, günlük burçlarımız ne diyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burçlarınızı yorumladı. İşte 25 Haziran Perşembe günlük burç yorumları...