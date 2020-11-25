Günlük burç yorumları - 25 Kasım Çarşamba

BOĞA: Bugün yakın çevrenizle ilgili olayların içinde kalacaksınız. Yardım etme duygunuz her zamanki gibi yoğun ve çevrenizi kırmak istemediğiniz için, her şeye yetişmeye çalışırken gergin oluyorsunuz.
İKİZLER: Kardeşlerle ilgili bir takım problemler yaşamak istemiyorsanız, onların istekleri karşısında bocalamak yerine duygu bağlarınızı güçlü tutacak davranış biçimini benimsemelisiniz.
YENGEÇ: Maddi konularda istekleriniz hiç bitmiyor. Bütçenizi dengeleme konusunda dikkatli davranmalısınız. Yönetici gezegeninizin konumu, farklı konuları gündeme getirecektir.
ASLAN: Mars'tan olumlu etkiler alıyorsunuz. Uzun yollarda sizi bekleyen güçlü dostlarınızdan beklediğiniz haberleri alacaksınız. Siz, ideallerinize uygun kişilerle çalışmalısınız. Bugün başarılı olacaksınız.