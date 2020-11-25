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Günlük burç yorumları - 25 Kasım Çarşamba

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 25 Kasım Çarşamba günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 08:38 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2020 Çarşamba 08:42
Günlük burç yorumları - 25 Kasım Çarşamba

KOÇ: Mesleki konularda başarıyla yan yana gidiyorsunuz. Bugün isteklerinizi karşı tarafa yansıtırken, doğru kararlar peşindesiniz ve sonradan sizi zor durumda bırakacak işler yapmak istemiyorsunuz.

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Günlük burç yorumları - 25 Kasım Çarşamba

BOĞA: Bugün yakın çevrenizle ilgili olayların içinde kalacaksınız. Yardım etme duygunuz her zamanki gibi yoğun ve çevrenizi kırmak istemediğiniz için, her şeye yetişmeye çalışırken gergin oluyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 25 Kasım Çarşamba

İKİZLER: Kardeşlerle ilgili bir takım problemler yaşamak istemiyorsanız, onların istekleri karşısında bocalamak yerine duygu bağlarınızı güçlü tutacak davranış biçimini benimsemelisiniz.

Günlük burç yorumları - 25 Kasım Çarşamba

YENGEÇ: Maddi konularda istekleriniz hiç bitmiyor. Bütçenizi dengeleme konusunda dikkatli davranmalısınız. Yönetici gezegeninizin konumu, farklı konuları gündeme getirecektir.

Günlük burç yorumları - 25 Kasım Çarşamba

ASLAN: Mars'tan olumlu etkiler alıyorsunuz. Uzun yollarda sizi bekleyen güçlü dostlarınızdan beklediğiniz haberleri alacaksınız. Siz, ideallerinize uygun kişilerle çalışmalısınız. Bugün başarılı olacaksınız.

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