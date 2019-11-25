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Günlük burç yorumları - 25 Kasım Pazartesi

Burcunuzu yeni haftada neler bekliyor? Yıldızınız size neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 25 Kasım Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2019 Pazartesi 09:10 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2019 Pazartesi 09:13
Günlük burç yorumları - 25 Kasım Pazartesi

KOÇ: İş yaşamınızda yeniliklere karşı olan ilginiz bilinmesine rağmen, bir o kadar da kurulu düzene karşı bağlılığınız var. İlk anda gelişen olaylara mesafeli davranıyor, çevrenizin vereceği tepkilere bakıyorsunuz.

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Günlük burç yorumları - 25 Kasım Pazartesi


BOĞA: Duygularınızın ön planda olduğu bir gün. Her alanda kendinizi göstermek isteseniz de yaşadığınız olaylar sizi zorluyor. Çevrenizin kuşatılmış gibi olması kimsenin suçu değil.

Günlük burç yorumları - 25 Kasım Pazartesi


İKİZLER: Sakin başlamanın elinizde olduğu bir güne, maddi konuları problem ederek başlamayın. Uzun veya kısa vadede, nasıl olsa çözeceksiniz. Hafta içinde olabilecek gelişmeler için bugünden kendinizi şartlamayın.

Günlük burç yorumları - 25 Kasım Pazartesi

YENGEÇ: Bugün başarınızı sezgilerinize borçlusunuz. Çevrenizle olumlu bir paslaşmaya geçerek, sonuçlara güvenle ilerliyorsunuz. Sevdiğiniz kişiye bugün istediğiniz her şeyi rahatlıkla yaptırma şansına sahipsiniz.

Günlük burç yorumları - 25 Kasım Pazartesi

ASLAN: Çalışma arkadaşlarınız bazen işlerle ilgili kestirme yolları kullanmadığınızı ve gereksiz yere uzatmalara meydan verdiğinizi söylüyorlar. Oysa zamanı olması gerektiği gibi kullandığınızın farkında değiller.

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