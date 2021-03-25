Günlük burç yorumları - 25 Mart Perşembe

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 25 Mart Perşembe günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 09:00Güncelleme Tarihi: 25 Mart 2021 Perşembe 09:05
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KOÇ: KISA yollarla ilgili fırsatlar söz konusu. Dalgınlıkların sorun olabileceğiniz unutmamalısınız. Yönetici gezegeninizin ailevi olaylar üzerinde olumlu etkisi olacak. Orijinal düşünen kişilerle bir arada olacaksınız.
BOĞA: BİR çok konu karmaşık bir şekilde karşınıza çıkabilir. Yapmanız gereken şey olayları kısa sürede toparlamanızdır. Maddesel değerlerinizi sorgulamak için, gerekli tüm şartları koordine edebilirsiniz.
İKİZLER: DUYGUSAL konularınızda hassas olacağınız bir gün. Uzun süredir aklınıza taktığınız konularla ilgili planlar yapabilirsiniz. Partnerinizden de bu konuda anlayış bekliyorsunuz.
YENGEÇ: HER türlü olumlu şartlar sizden yana gelişiyor. Çalışmalarınızı yaşama geçirme konusunda hızlı hareket etmelisiniz. Beklediğiniz sonuçlar istediğiniz yönde ilerlerken, iyimserlikten vazgeçmemelisiniz.
ASLAN: OLUMSUZLUKLARDAN etkilenmek istemiyorsanız, enerjinizi olumlu yönlendirin. Kararlarınızın sizi yanlış yerlere sürüklemesinden korkuyorsunuz. çelişki yaratmaktan kaçının.