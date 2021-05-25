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Günlük burç yorumları - 25 Mayıs Salı

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında dikkat etmeniz gerekenler neler? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 25 Mayıs Salı günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 09:34 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 09:38
Günlük burç yorumları - 25 Mayıs Salı

KOÇ: SOSYAL ilişkilerinizde duygusal ihtiyaçlarınıza ve ortak çalışmalar içinde olduğunuz arkadaşlarınızın size sunacağı bazı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Çevrenizin kalabalık olması canınızı sıkılabilir.

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Günlük burç yorumları - 25 Mayıs Salı

BOĞA: BU dönem; yaşam felsefesi ile ilgili değişen düşüncelere sahip olacaksınız. Bilinçaltınızdaki ideallerinizde yoğunluk yaşayacaksınız. Hayatınızda hiçkimsenin cesaret edemeyeceği riskleri alacaksınız.

Günlük burç yorumları - 25 Mayıs Salı

İKİZLER: ENTELEKTÜEL konularda kendinizi son derece aktif ve başarılı hissediyorsunuz. Farklı ve özgün kişiliğinizi ortaya koyacak bir yapılanma içinde olacaksınız. Yaşça büyük kişilerin etkisinde kalacaksınız.

Günlük burç yorumları - 25 Mayıs Salı

YENGEÇ: ÖN yargısız olmanız, karşınızdakileri olumlu etkiliyor. Her şeyin olumlu gitmesi en büyük arzunuz. Yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız ve yeterli cesarete sahipsiniz.

Günlük burç yorumları - 25 Mayıs Salı

ASLAN: ÖZGÜRLÜK duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimlerinizde dikkatli olmalısınız. Çalışmalarınızla ilgili yapılanma içindesiniz. Yapacağınız atılımlar için, gerekli bağlantıları kuruyorsunuz

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