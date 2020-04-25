Günlük burç yorumları - 25 Nisan Cumartesi

BOĞA: Hareketli bir sosyal yaşam içinde olduğunuz için, sadece size ait olan zamanlarda kısa bir süre sonra sıkılıyorsunuz. Bugün sizinle uzun süredir bir arada olan dostlarınızla hoş saatler geçirebilirsiniz.
İKİZLER: Yakın dostlarınızla bir arada hoş saatler geçirirken, sizi sıkan konuları unutmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yakın akraba çevrelerinde basit çekişmelerden dolayı bu tür dedikodular eksik olmaz.
YENGEÇ: Kendi doğrularınıza inandığınız zaman, her şey çok daha anlamlı ve güzel olduğunu biliyorsunuz. Bugün derin düşünmek size birçok konuda yoğunluk kazandıracak. Dağınıklık size çok şey kaybettirebiliyor.
ASLAN: Ailenizle ilgili olaylara ilgisiz gibi dursanız bile, içinizden üzüldüğünüz bir gerçek. Çevrenizdekilerin temposu sizi de etkileyecek. Düşüncelerinizi ortaya atmaktan korkmadığınız için, tepki alıyorsunuz.