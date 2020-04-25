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Günlük burç yorumları - 25 Nisan Cumartesi

Burcunuzu hafta sonunda neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 25 Nisan Cumartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2020 Cumartesi 08:41 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2020 Cumartesi 08:47
Günlük burç yorumları - 25 Nisan Cumartesi

KOÇ: Kafanızı hangi konu etkiledi ise, sizin için günün konusu bu oluyor. Bazen, başlangıcının ve sonucunun ne olacağını bile bilemiyorsunuz.. Duygusal olarak çok hızlı bir şekilde değişiyorsunuz.

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Günlük burç yorumları - 25 Nisan Cumartesi

BOĞA: Hareketli bir sosyal yaşam içinde olduğunuz için, sadece size ait olan zamanlarda kısa bir süre sonra sıkılıyorsunuz. Bugün sizinle uzun süredir bir arada olan dostlarınızla hoş saatler geçirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 25 Nisan Cumartesi

İKİZLER: Yakın dostlarınızla bir arada hoş saatler geçirirken, sizi sıkan konuları unutmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yakın akraba çevrelerinde basit çekişmelerden dolayı bu tür dedikodular eksik olmaz.

Günlük burç yorumları - 25 Nisan Cumartesi

YENGEÇ: Kendi doğrularınıza inandığınız zaman, her şey çok daha anlamlı ve güzel olduğunu biliyorsunuz. Bugün derin düşünmek size birçok konuda yoğunluk kazandıracak. Dağınıklık size çok şey kaybettirebiliyor.

Günlük burç yorumları - 25 Nisan Cumartesi

ASLAN: Ailenizle ilgili olaylara ilgisiz gibi dursanız bile, içinizden üzüldüğünüz bir gerçek. Çevrenizdekilerin temposu sizi de etkileyecek. Düşüncelerinizi ortaya atmaktan korkmadığınız için, tepki alıyorsunuz.

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