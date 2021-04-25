  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 25 Nisan Pazar

Günlük burç yorumları - 25 Nisan Pazar

Burcunuzda hafta sonunda sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 25 Nisan Pazar günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 08:43 Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2021 Pazar 08:47
Günlük burç yorumları - 25 Nisan Pazar

KOÇ: BUGÜN, organizasyon çalışmaları ile yaşantınızı renklendirmek isteyeceksiniz. Sizin için önem taşıyan arkadaşlarınızla konuşma ihtiyacı içindesiniz. Maddi konularda bolluğa kavuşmanız zaman alabilir.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Günlük burç yorumları - 25 Nisan Pazar

BOĞA: İŞ yaşantınızda gösterdiğiniz çabaların, sizi kazandıracağı prestiji unutmamalı ve geleceğe yatırım yapmalısınız.
Kariyer evinizdeki Satürn güçlü işlerin altına imza atacağınızı gösteriyor.

Günlük burç yorumları - 25 Nisan Pazar

İKİZLER: YAKIN arkadaşlarınızla iş birliği içinde olacağınız bir gün. Siz kendi düşüncelerinizden yola çıkan biri olduğunuz için, değişen koşullara ayak uydurmakta zorlanabilirsiniz. Bağlantılarınızı sıcak tutun.

Günlük burç yorumları - 25 Nisan Pazar

YENGEÇ: HAYALLERİNİZİ gerçekleştirmek için işbirliğine ihtiyacınız olmasına rağmen, çevrenize karşı güvensizlik sergiliyorsunuz. Maddesel değerlerinizi sorgulamak için, şartları yeniden koordine edebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 25 Nisan Pazar

ASLAN: GÜCÜNÜZÜ ortaya koyacak işlerin peşindesiniz. Güneş tepe evinizde ilerliyor. Sınırlarınızı genişletmek istiyorsunuz. Kariyerinizle ilgili gelişmeler var. Bugün isteklerinizi kolayca ortaya koyacaksınız.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 25 Nisan Pazar hava durumu...
İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 25 Nisan Pazar hava durumu...