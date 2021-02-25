Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve para alanında nelere dikkat etmelisiniz? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 25 Şubat Perşembe günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 09:18Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2021 Perşembe 09:23
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Günlük burç yorumları - 25 Şubat Perşembe
KOÇ: Sevdiğiniz işleri yapmak için kolları sıvayacak ve soyunacağınız işler için sevdiğiniz kişilerle olmak isteyeceksiniz. Fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz tartışmaya girmemelisiniz.
BOĞA: Duygusal anlamda çabuk etkileniyor ve hızlı karar alıyorsunuz. Enerjinizi kişisel isteklerinizle birleştiriyor ve güçlü iletişim kuracağınız kişileri arıyorsunuz. Uzun vadeli planlar yapın.
Günlük burç yorumları - 25 Şubat Perşembe
İKİZLER: Kendinize özgü davranışlar sergilerken kimseyi etkilemeyi düşünmüyorsunuz. Olaylara iyi niyetli yaklaşımınızın farklı algılanması sizi üzebilir. İlişkinizde fikirsel birliktelik önemli.
Günlük burç yorumları - 25 Şubat Perşembe
YENGEÇ: Yanınızda çalışan kişilerin fikir değiştirmeleri size zor anlar yaşatabilir. Çalışma hayatınız duygusal motivasyonunuzla eş değer. Paylaşım duygunuzun önemli olduğunu biliyorsunuz.
Günlük burç yorumları - 25 Şubat Perşembe
ASLAN: Üstün nitelikli kişilerden hoşlandığınız için, bugün görüştüğünüz kişilerin farklı yönleri dikkatinizi çekecek. Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları enerjinizi olumlu etkileyecek.