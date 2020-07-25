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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 25 Temmuz Cumartesi

Günlük burç yorumları - 25 Temmuz Cumartesi

Bugün ay Terazi burcunda. Güne sakin başlıyoruz. Ayın Terazi burcunda olması, sosyalleşmek istediğimiz bir güne başladığımızı gösteriyor. Bugün yalnız kalmak istemiyoruz. Aslan burçlarının doğum gününü kutladığı şu günlerde de en sakin aya giriş yapacağız. Ağustos biraz daha dinlenme imkanı bulacağımız bir ay olacak. Sevgili Aslan burçları iyi ki doğdunuz! Güneşin Aslan burcuna geçmesiyle gökyüzü hızlandı. Yengeç burcunun verdiği kasvet dağılmaya başladı. Kalbinizi aşka açmanın vakti geldi. Ağustos ayını iyi değerlendirin. Mars retrosu geliyor. Mars retrosu öncesi son çıkıştayız. Peki, bugün burcunuzda sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 25 Temmuz Cumartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 09:32 Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 09:47
Günlük burç yorumları - 25 Temmuz Cumartesi

KOÇ: Mesleki konularda etkin kişiler istediğiniz şansı size verecek ve birçok fırsatı yakalayacaksınız. Güvendiğiniz kişilerle bir arada olma ihtiyacı içindesiniz. Gücünüzü çevrenize ispat etmek isteyeceksiniz.

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Günlük burç yorumları - 25 Temmuz Cumartesi

BOĞA: Sevdiklerinizin fikri sizin için çok önemli. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.

Günlük burç yorumları - 25 Temmuz Cumartesi

İKİZLER: Çevrenizi kuşatan akıllı kişilerden faydalanmasını bilmelisiniz. Dostlarınızın iyi niyetle yaklaşımları karşısında sizde gereken karşılığı vereceksiniz. Ailenizle aranızda ilişkiler çok önemli.

Günlük burç yorumları - 25 Temmuz Cumartesi

YENGEÇ: Bugün hassasiyetiniz çok yüksek. Yaşadığınız aşk varsa, bir çok zorluklara maruz kalacaksınız. İnatçı tavırlarınızın ardındaki nedenler anlaşılmasa da, daha sonra dostlarınız hak vereceklerdir.

Günlük burç yorumları - 25 Temmuz Cumartesi

ASLAN: Çevrenizde size yardım edecek arkadaşlarınız olacaktır. Bazılarınız tepkili davranıyor ve duygusal çıkmazlara giriyorsunuz. Bulunduğunuz şartları değiştirmek yerine uyum göstermelisiniz.

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