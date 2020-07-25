Günlük burç yorumları - 25 Temmuz Cumartesi

Bugün ay Terazi burcunda. Güne sakin başlıyoruz. Ayın Terazi burcunda olması, sosyalleşmek istediğimiz bir güne başladığımızı gösteriyor. Bugün yalnız kalmak istemiyoruz. Aslan burçlarının doğum gününü kutladığı şu günlerde de en sakin aya giriş yapacağız. Ağustos biraz daha dinlenme imkanı bulacağımız bir ay olacak. Sevgili Aslan burçları iyi ki doğdunuz! Güneşin Aslan burcuna geçmesiyle gökyüzü hızlandı. Yengeç burcunun verdiği kasvet dağılmaya başladı. Kalbinizi aşka açmanın vakti geldi. Ağustos ayını iyi değerlendirin. Mars retrosu geliyor. Mars retrosu öncesi son çıkıştayız. Peki, bugün burcunuzda sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 25 Temmuz Cumartesi günlük burç yorumları...