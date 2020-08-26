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Günlük burç yorumları - 26 Ağustos Çarşamba

Ay bugün Yay burcunda. Neşeli bir sabaha uyandık. Gezmek, yeni yerler keşfetmek isteyebiliriz. Kalabalık ortamlarda bulunmak, arkadaş sohbetlerine dahil olmak isteyebiliriz. Yay burcunun enerjisi bugün hepimizi saracak. Kafanıza takılan bazı konuları unutmak, sorgulamalardan vazgeçmek istediğimiz bir gün. Başak burçlarının doğum günlerini kutladığı şu günlerde, gökyüzündeki toprak hakimiyeti devam ediyor. Yeni yaşınız kutlu olsun sevgili titiz, kararsız Başaklar! Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 26 Ağustos Çarşamba günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 10:25 Güncelleme Tarihi: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 10:55
Günlük burç yorumları - 26 Ağustos Çarşamba

KOÇ: Bugün güçlü bir mantık içindesiniz. İşlek ve kolay iletişim kurabileceğiniz kişilerle birlikte olacaksınız. Düşünceleriniz yeniliklerle pekişecek. Bir akrabanızın sorunlarıyla ilgilenebilirsiniz.

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Günlük burç yorumları - 26 Ağustos Çarşamba

BOĞA: Bugün çevresel koşullarınızı yeniden irdeleme ihtiyacı içindesiniz. Güven duygunuzun pekişmesi, sizin tutumunuzla ilgili gelişiyor. Olaylara isteksiz yaklaşıyorsunuz. İç sesinize güvenebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 26 Ağustos Çarşamba

İKİZLER: Karşı cinsin ilgisini üzerinize çekecek ortamlarda bulunacaksınız. Duygusal konularda yaratıcılığınız artıyor ve paylaşımlarınızda olumlusunuz. Kalbi boş olanlar için, her an her şey olabilir.

Günlük burç yorumları - 26 Ağustos Çarşamba

YENGEÇ: Geçmiş olaylarla ilgili sorgulamalar geçirebilirsiniz. İsteklerinizi gerçekleştirme konusunda detaylar üzerinde durmanız hiç hoş değil. Geleneksel yönleriniz size zaman kaybettirebilir.

Günlük burç yorumları - 26 Ağustos Çarşamba

ASLAN: Zihinsel yoğunluk yaşadığınız halde, sorumluluk almaya devam ediyorsunuz. İş potansiyelinizin mükemmel olduğunu görüyor ve gereğinden fazla kendinize yükleniyorsunuz. Hata yapabilirsiniz.

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