Günlük burç yorumları - 26 Ağustos Çarşamba

Ay bugün Yay burcunda. Neşeli bir sabaha uyandık. Gezmek, yeni yerler keşfetmek isteyebiliriz. Kalabalık ortamlarda bulunmak, arkadaş sohbetlerine dahil olmak isteyebiliriz. Yay burcunun enerjisi bugün hepimizi saracak. Kafanıza takılan bazı konuları unutmak, sorgulamalardan vazgeçmek istediğimiz bir gün. Başak burçlarının doğum günlerini kutladığı şu günlerde, gökyüzündeki toprak hakimiyeti devam ediyor. Yeni yaşınız kutlu olsun sevgili titiz, kararsız Başaklar! Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 26 Ağustos Çarşamba günlük burç yorumları...