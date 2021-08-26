Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmelisiniz? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 26 Ağustos Perşembe günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2021 Perşembe 09:03
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Günlük burç yorumları-26 Ağustos Perşembe
KOÇ: AY burcunuzda ilerliyor. Sezgilerinizin yoğun olmasına rağmen, güçlü kişiliğinizi ön plana çıkarmaktan korkmamalısınız. Değişken bir ruh hali içindesiniz. İmajınızla ilgili değişimler ve düşünceler içinde olacaksınız.
BOĞA: BUGÜN Mars kombinasyon burcunuz Başak'ta ilerlemekte ve özgür düşüncelerle hareket etmenize neden olmaktadır. Aşk yaşantınızda eğlenceli ve ilgi çekici olaylar gündeme gelecek. Sosyal aktivitelerin gündem kazanacak.
Günlük burç yorumları-26 Ağustos Perşembe
İKİZLER: YAŞAMI doğal akışı içinde değerlendirmeyi öğrenmelisiniz. Duygusal yönünüz ve alışkanlıklarınıza bağlı olmanız, çevrenizi algılama konusunda zorluklar yaşamanıza neden olacaktır. Bugün muhalif tavırlar içine girmeyin.
Günlük burç yorumları-26 Ağustos Perşembe
YENGEÇ: İŞ konusunda çoğul düşüncelere gereksinim duyabilirsiniz. İletişim içinde olacağınız kişiyi doğru seçmelisiniz. Olayları içinizde biriktirerek kendinize zarar veriyorsunuz. İsteseniz de kırgınlıkları unutmayı bilmiyorsunuz.
Günlük burç yorumları-26 Ağustos Perşembe
ASLAN: SEVDİKLERİNİZİN fikri sizin için çok önemli. Daha bağımsız olmaya çalışmalısınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.