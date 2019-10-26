Günlük burç yorumları - 26 Ekim Cumartesi

Burcunuzu hafta sonunda neler bekliyor? Yıldızınız size neler söylüyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 26 Ekim Cumartesi günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 09:19Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 09:21
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KOÇ:
Ay'ın konumu, sizde maddi anlamda güçlü olan kişilere yaklaşmanızı sağlıyor. Onlarla yapacağınız ortak çalışmalardan kazançlı çıkmanız mümkün. Hedeflerinizi iyi seçiyorsunuz. Bugün içsel sesinizin size sağlayacağı motive çok önemli olacak. Sosyal ilişkilerinize ağırlık vermeli ve kendinizi dış dünyaya açmayı denemeli ve enerjinizi doğru kullanmalısınız
Bugün her zamankinden daha fazla sevgiye ihtiyaç duyacaksınız. İmzalamanız gereken işlemlere dikkat etmelisiniz. Bazılarınız , kendilerinden yaşlı kişilerle duygusal ilişkilere girecekler ve ilişkilerindeki kısıtlanmalar ve zorluklar onları gergin yapacaktır. İçsel anlamda kendinizi gergin hissedeceksiniz. Düşünce tarzınız çevrenizde şok etkisi yaratabilir.
İKİZLER:
Satın alma duygunuzun yoğun olmasından dolayı düşündüğünüz şeyleri gerçekleştireceksiniz. Aklınız oldukça rasyonel çalışacak. Ticaretle uğraşıyorsanız, işinizle ilgili atılımları gerçekleştireceksiniz. Sanatla ilgilenenler iyi kazançlar elde edecek. . Para kazanma konusunda oldukça mantıklı kararlar alacaksınız.
YENGEÇ:
Olaylara sezgilerinizle yaklaşmanıza rağmen, yaşamınızda ilginç gelişen bir mantık da var. Bugün başarılı aktiviteler peşindesiniz. Sesinizi yansıtacağınız konulara duygusallıkla süsleyebilirsiniz. Partnerinizle aranızda beklenmeyen gelişmeler var. Onun düşüncelerine öylesine değil, gerçekten önem vermelisiniz.
ASLAN:
Çevresel ilişkilerinizde kendiniz farklı bir şekilde ifade edeceğinizi biliyorsunuz. Beklediğiniz konuların ayağınıza gelmesi sizi olumlu motive etmeli.. İşinizle ilgili gelişmelerden memnun kalmayabilir ve kapasitenizi arttırma yoluna gidebilirsiniz. Sürekli değişen düşüncelerinizi, bugün çevrenizle paylaşma ihtiyacı içindesiniz.