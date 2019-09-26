Günlük burç yorumları - 26 Eylül Perşembe

Burcunuzda bugün neler olacak? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu yorumladı. İşte 26 Eylül Perşembe günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
Giriş Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 09:17Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 09:20
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KOÇ:
Bugün, Ay kombinasyon burcunuz Aslan'da ilerlerken, duygusal konularınıza yoğun bir derinlik getiriyor. İlişkilerinizde istediğiniz güç arayışı bir türlü bitmiyor. Süregelen bir ilişkiniz varsa, o kişinin istekleri doğrultusunda hareket edeceksiniz. Geçmişle ilgili takıntılarınız gündeme gelebilir. Eski hatalarınız yüzünden kendinizi suçlayabilirsiniz.
Entelektüel oluşumlar için uygun bir gün olmasına rağmen, duygusal takıntılarınız yüzünden olayların sınırlarını genişletebilirsiniz. Uzun süredir planladığınız olayları yaşama geçirmek için daha fazla beklememelisiniz. Zamanlama konusunda akıllıca davranmalı ve kendinizi yeniden yapılandırmalısınız. Bugün sorumluluk duygunuzu kullanmak zorundasınız.
İKİZLER:
Kişisel çekiciliğinize duygusal derinliğinizin de eklenmesi sonucu, bugün olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşacaksınız. Yakın çevrenizle ilgili fikir tartışmalarına açık bir gününüzdesiniz. Düşüncelerinizi karşı tarafa aktarırken kullandığınız yöntemler işe yarayacak. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığını göreceksiniz.
YENGEÇ:
Ay, Aslan burcunda ilerlemekte ve sizin meraklı yönlerinizi ortaya çıkarmaktadır. Kendinizi sorgulayabilir ve çevrenizde gelişen bir çok olayın, nedenini araştırabilirsiniz. Maddi konuların gündeme gelmesi sizi düşündürecektir, fakat elde edeceğiniz kazançlar söz konusu olduğu için sabırlı davranmalısınız.
ASLAN:
Bugün Ay, burcunuzda ilerliyor Bugün ve partnerinizle karşıt düşünceler içinde olmanız, aranızda duygusal sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. Sevdiğiniz kişi ile aranızda maddi konuların gündeme gelmesi aklınızı kurcalayabilir. Karşılıklı isteklerin söz konusu olduğu bu günde, kırıcı davranmaktan sakınmalısınız.