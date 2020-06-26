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Günlük burç yorumları - 26 Haziran Cuma

2020 oldukça zor bir yıl. Neredeyse tüm gezegenler retro yapıyor ve 6 tutulma gerçekleşecek. Gökyüzü hareketleri hem bizi hem de ülkeleri etkiliyor. Venüs retrosu bitti ama Merkür retrosu devam ediyor. Venüs retrosunun bitmesiyle biraz nefes alabileceğiz. Biten ilişkileriniz varsa, üzülmeyin. Retro dönemi doğru olanı görmek için bir fırsat. Bu nedenle eğer bittiyse, belki de doğru olan budur. Merkür retrosu malum, eski sevgililerin dönüşü anlamına geliyor. Ancak unutmayın retro ile gelen retro ile gider! Barışmanız size uzun süreli fayda sağlamayacaktır. Hesaplaşıp, helallik alıp uğurlamanızı tavsiye ederiz. Bu dönem başlanan yeni ilişkiler de uzun sürmeyecektir. Yeni bir ilişkiden de kaçınmanızda fayda var. Böylesi daha doğru olacaktır. Neptün retrosu yağmurları tetiklemeye devam edecek. Bu arada Mars Koç burcuna geçiyor. Kazalar ve ani sinirlenmelere dikkat edelim. Peki, günlük burçlarımız ne diyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burçlarınızı yorumladı. İşte 26 Haziran Cuma günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 26 Haziran 2020 Cuma 09:17 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2020 Cuma 09:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





