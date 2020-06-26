Günlük burç yorumları - 26 Haziran Cuma
2020 oldukça zor bir yıl. Neredeyse tüm gezegenler retro yapıyor ve 6 tutulma gerçekleşecek. Gökyüzü hareketleri hem bizi hem de ülkeleri etkiliyor. Venüs retrosu bitti ama Merkür retrosu devam ediyor. Venüs retrosunun bitmesiyle biraz nefes alabileceğiz. Biten ilişkileriniz varsa, üzülmeyin. Retro dönemi doğru olanı görmek için bir fırsat. Bu nedenle eğer bittiyse, belki de doğru olan budur. Merkür retrosu malum, eski sevgililerin dönüşü anlamına geliyor. Ancak unutmayın retro ile gelen retro ile gider! Barışmanız size uzun süreli fayda sağlamayacaktır. Hesaplaşıp, helallik alıp uğurlamanızı tavsiye ederiz. Bu dönem başlanan yeni ilişkiler de uzun sürmeyecektir. Yeni bir ilişkiden de kaçınmanızda fayda var. Böylesi daha doğru olacaktır. Neptün retrosu yağmurları tetiklemeye devam edecek. Bu arada Mars Koç burcuna geçiyor. Kazalar ve ani sinirlenmelere dikkat edelim. Peki, günlük burçlarımız ne diyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burçlarınızı yorumladı. İşte 26 Haziran Cuma günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 26 Haziran 2020 Cuma 09:17
Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2020 Cuma 09:31
Günlük burç yorumları - 26 Haziran Cuma
KOÇ: Arkadaşlarınızı isteklerini ön planda tutacak ve onlarla sezgisel biçimde anlaşacaksınız. Ailenizin güveni sizin için önemli, bazı emlak olayları ile parasal konular sizi fazlasıyla meşgul edecek.
Günlük burç yorumları - 26 Haziran Cuma
BOĞA: Katıldığınız toplantılarda farklı düşüncelerinizle dikkat çekebilirsiniz. İstediğiniz başarıyı yakalamak isteyecek ve çalışmalarınızı belli bir düzene göre yönlendireceksiniz. Sistemli olmanız tepki alabilir.
Günlük burç yorumları - 26 Haziran Cuma
İKİZLER: Özgürlük sınırlarınızı aşmak isteyecek ve uçuk düşünceler içinde bocalayacaksınız. Güçlü sezgileriniz var. Size zarar verecek kişileri kolayca tespit edebiliyor önleminizi alıyorsunuz.
Günlük burç yorumları - 26 Haziran Cuma
YENGEÇ: Özgürlüğünüzü sizin kadar sistemli kullanan kişiye çok az rastlanır. Bugün, her türlü maddesel olaylarla haşır neşir olacaksınız. Para kazanma konusunda detaylar ve farklı konumlar söz konusu.
Günlük burç yorumları - 26 Haziran Cuma
ASLAN: Doğal olan her şeyi sevmenize rağmen, maddi konulara yaklaşımınız son derece duyarlı ve temkinli. Kendinizden başka hiç kimseye güvenmiyorsunuz. Bugün sağlığınızla ilgili hassas bir gün.