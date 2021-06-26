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Günlük burç yorumları - 26 Haziran Cumartesi

Burcunuzu hafta sonunda neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 26 Haziran Cumartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 08:49 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2021 Cumartesi 08:53
Günlük burç yorumları - 26 Haziran Cumartesi

KOÇ: AİLE içi aktiviteler için uygun bir gün olmasına rağmen, arkadaşlarınız konusunda fazla iyimser davranabilirsiniz.
Canınızın sıkılmasına neden olacak olaylardan uzak kalmaya çalışın.

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Günlük burç yorumları - 26 Haziran Cumartesi

BOĞA: GİRECEĞİNİZ ortamlarda farklı bir konu ile ilgili fikirlerinizi söylemelerini isteyebilirler. Aykırı davranmak yerine, olaylara görecelikle bakmalısınız. Taraf tutmak size çevre kaybettirebilir.

Günlük burç yorumları - 26 Haziran Cumartesi

İKİZLER: YAŞAM gücünüz yüksek fakat olayların duygusal yönleri canınızı sıkabilir. Karşınızdaki kişilere destek veriyorsunuz. Akıllıca davranmalı ve şartları karşı tarafın istekleri doğrultusunda değerlendirmelisiniz.

Günlük burç yorumları - 26 Haziran Cumartesi

YENGEÇ: DÜŞÜNCELERİNİZİ istediğiniz yönde yapılandırmak istiyor ve detayları gözden geçiriyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirlerinden yaralanabilirsiniz. Destek gördüğünüz zaman güveniniz daha da artıyor.

Günlük burç yorumları - 26 Haziran Cumartesi

ASLAN: ENERJİNİZİN gücünü duygusal ilişkilerinize de yansıtabiliyorsunuz. Bazı değerlerin yaşamınızda değişmesinden rahatsızlık duymadan, çevrenizi sorguluyorsunuz. Bugün, kendinizi güvensiz hissedebilirsiniz.

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