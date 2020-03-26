Günlük burç yorumları - 26 Mart Perşembe

KOÇ:

Ay burcunuzda ilerlerken, zaman kavramı ile problemleriniz var. İşlerinizi zamanında yetiştirerek gerekli disiplini sağlamalısınız. Duygusal konularda fazla hassas olduğunuz bir gün Kendinizi ifade ederken, baskıcı kişiliklere karşı tepki oluşturacaksınız. Mars'ın konumu, maddi konularda ise, bazı borçlarınızı tahsil edeceğinizi gösteriyor