  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 26 Mayıs Çarşamba

Günlük burç yorumları - 26 Mayıs Çarşamba

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 26 Mayıs Çarşamba günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 08:47 Güncelleme Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 08:51
Günlük burç yorumları - 26 Mayıs Çarşamba

KOÇ: KARİYERİNİZE katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Planladığınız atılımları kolayca gerçekleştirecek güçtesiniz.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Günlük burç yorumları - 26 Mayıs Çarşamba

BOĞA: DUYGULARINIZDAKİ artışlar yüzünden oto kontrol sınırlarınız denetlemek zorunda kalacaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Bu dönemde emin hareket edeceksiniz.

Günlük burç yorumları - 26 Mayıs Çarşamba

İKİZLER: YAKIN dostlarınızdan önemli destekler gelecek. İstediğiniz kişilere kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi rahatça kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor. Bazılarının birliktelikleri kimlik kazanacak.

Günlük burç yorumları - 26 Mayıs Çarşamba

YENGEÇ: PRATİK ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için amacınıza uygun hareket edeceksiniz. Başkalarının paralarından faydalanabilirsiniz. İşleriniz hızla gelişecektir. Fakat ani çıkacak masraflarınızı unutmamalısınız.

Günlük burç yorumları - 26 Mayıs Çarşamba

ASLAN: GELEN iş teklifleri karşısında, kafanızın karışmasını istemiyorsanız, partnerinizden yardım alabilirsiniz. Duygularınız bir hayli yoğun seyrediyor. Bugün planlarınızı sistemli bir şekilde uygulayın.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü kaçtı
Şarampole devrilen kamyonun sürücüsü kaçtı