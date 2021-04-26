Günlük burç yorumları - 26 Nisan Pazartesi

KOÇ: KENDİNİZE güveniyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda etkili konuşmalarınızla çevrenizi etkileyeceksiniz. Özgür davranışlarınız sizi tehlikeye sokabilir. Yanlış anlaşılmaktan korkmuyor gibisiniz. BOĞA: DUYGU derinliğinizi her zaman ortaya çıkarmaktan hoşlanmadığınız için, sizi yanlış tanımalarına neden oluyorsunuz. İKİZLER: İLGİNİZİ kişisel ilişkilerinize yönelteceksiniz. Arkadaşlıklar önem kazanacak. Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirerek, öncülüğünüzü yaptığınız aktiviteleri başlatacaksınız. YENGEÇ: MARS'IN burcunuzdaki konumu, gizli olaylara olan merakınızı arttırıyor. Çevrenizde olup bitenlere kayıtsız kalamıyorsunuz. Olayları kafanızda çok fazla büyütmeden, sonuçları bekleyin. ASLAN: İÇSEL enerjinizin yüksek olduğu bir gün. Etrafınızdaki kişileri yönlendirme konusunda önemli aşamalar kaydediyor ve bundan büyük keyif alıyorsunuz. Ani değişimlere hazır olmalısınız. BAŞAK: PARA kazanmayı seviyor, size gelen teklifleri anında değerlendirmek istiyorsunuz. TERAZİ: SEZGİLERİNİZ sayesinde olayları kısa sürede çözümleyebiliyorsunuz. Zorlukları gözünüzde büyütmeden sorunları halletmeniz güzel fakat yanlış kişiler yüzünden zarar görme ihtimaliniz yüksek. AKREP: ENERJİNİZİ yaşama geçirmek istiyorsunuz, fakat bazı tereddütleriniz var. Fikir tartışmalarına açık bir gününüzdesiniz. YAY: DOSTLUKLARIN sizi yönlendireceği bir gün. Kişisel özellikleriniz vurgulayan işlerden zevk aldığınız için, daha özgün davranabilirsiniz. Olumlu davranışlarınızın size kandıracağı artılar önemli. OĞLAK: AKLINIZA güveniyor ve çevrenizin telkinlerinden etkilenmek istemiyorsunuz. Birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal çekişmeler olabilir. Çevrenizle karşılıklı duygu alışverişinde bulunabilirsiniz. KOVA: İÇSEL çatışmalarınızın size zarar vermesini istemiyorsanız, duygusallığınızı denetim altına almalısınız. yeni başlangıçlar yapmak için uygun bir gün değil. Çevrenizden destek görmek istiyorsunuz. BALIK: İDEALLERİNİZİ gerçekleştirmek için, gerekli tüm donelere sahipsiniz. Olabilecek aksilikler sizi üzmemeli. Sevdiklerinizin bazı sorunları ile ilgilenmek ve onlara yardım etmekten hoşlanacaksınız.