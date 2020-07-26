Günlük burç yorumları - 26 Temmuz Pazar

Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 26 Temmuz Pazar günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2020 Pazar 09:29Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2020 Pazar 09:33
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KOÇ: Mesleki konuların ön sıralarda yer alması nedeniyle ertelediğiniz işlerinizin birikmesine meydan vermemelisiniz. Sorunları sabırla çalışarak ortaya çıkarma konusundaki planlarınız size başarı getirecek.
BOĞA: Arkadaşlarınız arasında farklı kişilerle duygusal bağlarınızı güçlendirme adına başarılı çalışmalar içindesiniz. Onların bazı sorunlarına yardımcı olmak isteyecek, değişik fikirler vereceksiniz.
İKİZLER: Maddi konulara sıkıca sarılıyorsunuz. Bugün kendinizi ispat etme konusunda kibarca yaklaşımlar sergileyin. Parasal konularda gündemi yakından takip edin ve olaylara göre pozisyon alın.
YENGEÇ: Kendinizi ve çevrenizi sorguluyor, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Olaylara geniş bir şekilde bakıyorsunuz. Kurallı hareket ettiğinizde işlerinizi çok kolay sonuçlanacak.
ASLAN: Duygusal konularda kafanız karışabilir.İstekleriniz ve hayalleriniz arasında köprüleri kurmakta zorlanabilirsiniz. Düşüncelerinizi ulu orta konuşmayın. Bazı şeyler başkaları için önemli olabilir.