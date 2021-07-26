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Günlük burç yorumları - 26 Temmuz Pazartesi

Yeni haftada burcunuzu neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmelisiniz? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 26 Temmuz Pazartesi günlük burç yorumları....

Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2021 Pazartesi 09:02
Günlük burç yorumları - 26 Temmuz Pazartesi
Günlük burç yorumları - 26 Temmuz Pazartesi

KOÇ: Elinizdeki olanaklarla yetinmek istemiyorsunuz. Araştırmacı yapınızı ilişkilerinizde ön plana çıkarıyorsunuz. Maddi konularda biraz rahatlamak istiyorsanız, iş yaşantınıza yeni kazançlar eklemelisiniz.

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Günlük burç yorumları - 26 Temmuz Pazartesi
Günlük burç yorumları - 26 Temmuz Pazartesi

BOĞA: Mantığınızın sizi yanıltmasına izin vermek istemiyor olmanız olumlu olmayabilir. Derin düşünen ve olayları ayrıntıları ile inceleyenler de hata yapabilir. Bugün araştırmaya yönelik çalışmalı doğru yolu bulmalısınız.

Günlük burç yorumları - 26 Temmuz Pazartesi
Günlük burç yorumları - 26 Temmuz Pazartesi

İKİZLER: Bugün, işinizle ilgili çalışmalarda güçlü bir motivasyona ihtiyacınız var. Bugün kalabalık ortamlarda bile, çevrenizden kopabilir, bir çok arkadaşınızın sizi uzaktan izlemesine neden olabilirsiniz. Çekiciliğiniz mükemmel.

Günlük burç yorumları - 26 Temmuz Pazartesi
Günlük burç yorumları - 26 Temmuz Pazartesi

YENGEÇ: Ailenizin tepki vermesini istemiyorsanız, onların fikirlerini önemseyin. Özgürlüğünüz kısıtlandığı zaman istediklerinizi yaşama geçiremiyorsunuz. Yaşantınıza renk katacak işler geliyor.

Günlük burç yorumları - 26 Temmuz Pazartesi
Günlük burç yorumları - 26 Temmuz Pazartesi

ASLAN: Maddi konularla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz. Yakın ilişki içinde olduğunuz kişilerle fikir alış verişi içinde olmanıza rağmen en son sözü kendiniz söylemek istiyor, kendinizi yoruyorsunuz.

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