Günlük burç yorumları - 27 Aralık Pazar

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 27 Aralık Pazar günlük burç yorumları...
Giriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 08:37Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 08:41
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KOÇ :Bugün, alışılmadık bir şekilde sizin adınıza, destekleyici gelişmeler olabilir. Bazı riskler mevcut olmasına rağmen; zorlukların üstesinden gelerek ve çekişmeleri alt ederek kazanacaksınız. Akıllı davranıyorsunuz.
BOĞA: Paylaşım duygularınızın yoğun olduğu bir gün. Toplumsal duyarlılığınız, sosyal yaşamda da yerinizi almanıza yardım edecek. İlişkilerinizle ilgili güzel başlangıçlar söz konusu. Denge savaşları gündeme gelecek.
İKİZLER: Üzerinize sorumluluk hissinin ağırlığı çökebilir. Bu duygunuzu bertaraf edebilmeniz de, yakınlarınızın isteklerini doğru anlamanıza bağlı. Belki de sizden beklenmeyeni yapmaya çalışırken yoruluyorsunuz.
YENGEÇ: İş ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Bugün yakın dostlarınızın düşüncelerinize ilgi göstermeleri hoşunuza gidecek. Duygusal ilişkinizde sezgilerinize güvenebilirsiniz.
ASLAN: Başlattığınız işleri tamamlama konusunda inatçılığınız başarınızı artırıyor. Aldığınız sorumluluklar konusunda titiz bir tablo çizerken, yeni başlangıçlar için de, araştırmalar yapıyorsunuz. Seyahat programı yapacaksınız