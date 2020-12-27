  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 27 Aralık Pazar

Günlük burç yorumları - 27 Aralık Pazar

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 27 Aralık Pazar günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 08:37 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 08:41
Günlük burç yorumları - 27 Aralık Pazar

KOÇ :Bugün, alışılmadık bir şekilde sizin adınıza, destekleyici gelişmeler olabilir. Bazı riskler mevcut olmasına rağmen; zorlukların üstesinden gelerek ve çekişmeleri alt ederek kazanacaksınız. Akıllı davranıyorsunuz.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Günlük burç yorumları - 27 Aralık Pazar

BOĞA: Paylaşım duygularınızın yoğun olduğu bir gün. Toplumsal duyarlılığınız, sosyal yaşamda da yerinizi almanıza yardım edecek. İlişkilerinizle ilgili güzel başlangıçlar söz konusu. Denge savaşları gündeme gelecek.

Günlük burç yorumları - 27 Aralık Pazar

İKİZLER: Üzerinize sorumluluk hissinin ağırlığı çökebilir. Bu duygunuzu bertaraf edebilmeniz de, yakınlarınızın isteklerini doğru anlamanıza bağlı. Belki de sizden beklenmeyeni yapmaya çalışırken yoruluyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 27 Aralık Pazar

YENGEÇ: İş ilişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Bugün yakın dostlarınızın düşüncelerinize ilgi göstermeleri hoşunuza gidecek. Duygusal ilişkinizde sezgilerinize güvenebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 27 Aralık Pazar

ASLAN: Başlattığınız işleri tamamlama konusunda inatçılığınız başarınızı artırıyor. Aldığınız sorumluluklar konusunda titiz bir tablo çizerken, yeni başlangıçlar için de, araştırmalar yapıyorsunuz. Seyahat programı yapacaksınız

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Dikkat çeken araştırma! Her gün 2 fincan yoğurt tüketirseniz...
Dikkat çeken araştırma! Her gün 2 fincan yoğurt tüketirseniz...