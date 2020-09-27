Günlük burç yorumları - 27 Eylül Pazar

BOĞA: Sosyal ilişkilerinizde sizden beklenenleri gözünüzde çok büyütüyor ve sorun yaratıyorsunuz. Partnerinizi yanlış algılamanız mümkün. Sizin için iyi niyetli yaklaşımlarını farklı değerlendirebilirsiniz.
İKİZLER: Bazı değerlerin yaşamınızda değişmesinden rahatsızlık duymadan, çevrenizi sorgulamayı sürdürüyorsunuz. Arkadaşlarınızın davranışlarını eleştirmeden önce onları farklı etkilemekten yanasınız.
YENGEÇ: Enerjinizi ilişkilerinize de yansıtabiliyorsunuz. Partnerinizin değişen fikirlerine karşı hoş görülü davranarak iyi niyetli yaklaşımlarınızı ispat etmelisiniz. Sabit düşüncelerin size faydası yok.
ASLAN: Bulunduğunuz ortamda estirdiğiniz olumlu rüzgarlar, partnerinizi de etkiliyor. Siz güçten yanasınız ve bu özelliğinizi sergilerken, çekicilik sanatını da istediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir gün.