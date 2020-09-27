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Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 27 Eylül Pazar

Günlük burç yorumları - 27 Eylül Pazar

Burcunuzu hafta sonunda neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 27 Eylül Pazar günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 11:01 Güncelleme Tarihi: 27 Eylül 2020 Pazar 11:05
Günlük burç yorumları - 27 Eylül Pazar

KOÇ: Bugün düşüncelerinizi toparlama konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Partnerinizin düşüncelerine önem verin. Ortak paydalarını birleştirdiğiniz çoğul zihinsel aktivitelerden kazançlı çıkacaksınız.

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Günlük burç yorumları - 27 Eylül Pazar

BOĞA: Sosyal ilişkilerinizde sizden beklenenleri gözünüzde çok büyütüyor ve sorun yaratıyorsunuz. Partnerinizi yanlış algılamanız mümkün. Sizin için iyi niyetli yaklaşımlarını farklı değerlendirebilirsiniz.

Günlük burç yorumları - 27 Eylül Pazar

İKİZLER: Bazı değerlerin yaşamınızda değişmesinden rahatsızlık duymadan, çevrenizi sorgulamayı sürdürüyorsunuz. Arkadaşlarınızın davranışlarını eleştirmeden önce onları farklı etkilemekten yanasınız.

Günlük burç yorumları - 27 Eylül Pazar

YENGEÇ: Enerjinizi ilişkilerinize de yansıtabiliyorsunuz. Partnerinizin değişen fikirlerine karşı hoş görülü davranarak iyi niyetli yaklaşımlarınızı ispat etmelisiniz. Sabit düşüncelerin size faydası yok.

Günlük burç yorumları - 27 Eylül Pazar

ASLAN: Bulunduğunuz ortamda estirdiğiniz olumlu rüzgarlar, partnerinizi de etkiliyor. Siz güçten yanasınız ve bu özelliğinizi sergilerken, çekicilik sanatını da istediğiniz gibi kullanabileceğiniz bir gün.

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