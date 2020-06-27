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Günlük burç yorumları - 27 Haziran Cumartesi

Yengeç burçlarının doğum günlerini kutladığı şu günlerde, retro yapan Merkür bize sıkıntı çıkarıyor olabilir. Teknolojik aletleriniz bozulduysa, sürekli kavga ediyorsanız kesinlikle Merkür sizi fena etkilemiştir! Retro kısa sürecek ancak yakıp yıkacak bir etkiye sahip. Kavga etmemeye çalışın. Dostlarınızı kırmamaya çalışın. Retro bittikten sonra büyük pişmanlıklar yaşayabilirsiniz. 'Eski sevgilim geri döndü, biz barıştık' diyenlere de kötü haber. Retro ile gelen retro ile gider unutmayın! Peki, günlük burçlarımız ne diyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burçlarınızı yorumladı. İşte 27 Haziran Cumartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 27 Haziran 2020 Cumartesi 08:54 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2020 Cumartesi 09:18
Günlük burç yorumları - 27 Haziran Cumartesi

KOÇ: Aktif yönlerinizin takdir edilmesiyle toplumsal hayatınız canlanıyor. Birçok olayda ön plana çıkmayı başarıyorsunuz. Sizinle aynı görüşü paylaşan arkadaşlarınızla önemli konuşmalar yapacaksınız.

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Günlük burç yorumları - 27 Haziran Cumartesi

BOĞA: Yardımınız gereken olaylar söz konusu olabilir. İyi bir planlamaya ihtiyacınız var. Sezgilerinizi doğru kullanmalısınız. Bütçenizi yeniden gözden geçirmenin tam zamanı. Unutulmuş gelirlerinizi hesaplayın.

Günlük burç yorumları - 27 Haziran Cumartesi

İKİZLER: Kazançlarınızı arttıracak bir performans hazırlığı içindesiniz. Özlediğiniz çalışma alanlarına kavuşmak için yeterli nedenleriniz var. Dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları enerjinizi yükseltecek.

Günlük burç yorumları - 27 Haziran Cumartesi

YENGEÇ: Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal becerileriniz daha da güçleniyor. Paylaşım duygunuzun önemli olduğu bir gün. Mesleğinizde kendinizi fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 27 Haziran Cumartesi

ASLAN: Kişisel olayları bir kenara bırakarak yaşantınızla ilgili özel kararlar almalısınız. Aşk hayatınızın size yaşattığı bazı sorunları gurur meselesi yapabilirsiniz. İnatçı tavırlarınızla çevrenizi kızdırabilirsiniz.

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