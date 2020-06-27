Günlük burç yorumları - 27 Haziran Cumartesi

Yengeç burçlarının doğum günlerini kutladığı şu günlerde, retro yapan Merkür bize sıkıntı çıkarıyor olabilir. Teknolojik aletleriniz bozulduysa, sürekli kavga ediyorsanız kesinlikle Merkür sizi fena etkilemiştir! Retro kısa sürecek ancak yakıp yıkacak bir etkiye sahip. Kavga etmemeye çalışın. Dostlarınızı kırmamaya çalışın. Retro bittikten sonra büyük pişmanlıklar yaşayabilirsiniz. 'Eski sevgilim geri döndü, biz barıştık' diyenlere de kötü haber. Retro ile gelen retro ile gider unutmayın! Peki, günlük burçlarımız ne diyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burçlarınızı yorumladı. İşte 27 Haziran Cumartesi günlük burç yorumları...