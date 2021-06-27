  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Günlük burç yorumları - 27 Haziran Pazar

Günlük burç yorumları - 27 Haziran Pazar

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Aşk, kariyer ve sağlık alanında sizleri neler bekliyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 27 Haziran Pazar günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 08:41 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2021 Pazar 08:45
Günlük burç yorumları - 27 Haziran Pazar

KOÇ: DUYGULARINIZI baskı altında tutarak isteklerinize belli bir disiplin sağlamayı amaçlıyorsunuz. Bugün, sezgilerinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Kendinizle ilgili bir takım planlarınız var.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Günlük burç yorumları - 27 Haziran Pazar

BOĞA: GÜCÜNÜZÜN farkındasınız. Bugün, aynı düşünceye sahip arkadaşlarınız da desteği ile yeni projeler üreteceksiniz. Özgürlük duygunuzu kişisel zevklerinizle kombine edeceğiniz özel günlerden birini yaşıyorsunuz.

Günlük burç yorumları - 27 Haziran Pazar

İKİZLER: DÜŞÜNCELERİNİZİ hiçbir şekilde değiştirmek istemediğiniz için, sizi ikna etmeleri zor oluyor. Atılımcı yönlerinizin ortaya çıkıyor. Ruhunuzu ortaya koyarken, desteksiz kaldığınızı düşünmeyin.

Günlük burç yorumları - 27 Haziran Pazar

YENGEÇ: ÖFKELİ davranışların size zarara verdiğini bildiğiniz halde, duygularınızı frenleyemediğiniz dönemler olabiliyor. Sezgilerinizin sizi yanıltmadığını bildiğiniz halde, tavırlarınızda mantık eksikliği var.

Günlük burç yorumları - 27 Haziran Pazar

ASLAN: BUGÜN, içinizde kopan fırtınaları paylaşma konusunda cimrilik yapabilir, sizi anlamadıklarından şikayet edebilirsiniz. İçsel huzursuzluğunuzu yenmek zorundasınız. Kısa yol seyahatleri yapacaksınız.

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 27 Haziran Pazar hava durumu...
İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! İşte 27 Haziran Pazar hava durumu...