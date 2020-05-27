Günlük burç yorumları - 27 Mayıs Çarşamba

BOĞA: İlişkilerinizde yaşadığınız sorunları özel yaşantınıza yansıtmamalısınız. Bugün, kendinize yakın hissettiğiniz kişilerin etkisinde kalabilirsiniz. Partnerinize karşı güç kanıtlama çabanız tepki alabilir.
İKİZLER: Her anlamda güçlü bir tablo çiziyor olmanız çevresel faktörlerinizi olumlu etkiliyor. Yapacağınız tercihler için, yardım almak istemiyorsunuz. Maddi konularla ilgili yeni fikirlere açıksınız.
YENGEÇ: Duygularınızı anlatmakta yetersiz kalıyorsunuz. Sevdiğiniz kişi sizinle tartışmak istemese de, sitem etmeden yapamıyor. Karşılıklı anlaşmaya ihtiyacınız var. Fırsatları zekice değerlendirmelisiniz.
ASLAN: Siz sadece kendi fikirlerinize aşıksınız. Mantıklı gibi görünseniz bile en son sözü söylemek konusunda ısrarcısınız. İş yaşantınızda kendinize güvenmeniz sizi başarıya götüren etkenlerden biri.