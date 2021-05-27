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Günlük burç yorumları - 27 Mayıs Perşembe

Burcunuzda bugün sizi neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne?Aşk, kariyer ve sağlık alanında nelere dikkat etmeniz gereklyor? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 27 Mayıs Perşembe günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 08:50 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 08:54
Günlük burç yorumları - 27 Mayıs Perşembe

KOÇ: BUGÜN, mal alım ve satımlarından kaçınmalı, risklerden uzak durmalısınız. Kazanç sağlamak için daha fazla çaba göstermek zorunda kalacaksınız. Grup aktiviteleri ve yeni arkadaşlıklar olacak.

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Günlük burç yorumları - 27 Mayıs Perşembe

BOĞA: BUGÜN manevi duygularınız maddi durumunuzla ilerleyecek. Aşk konusunda; isteklerinizi karşı tarafa benimsetme konusunda pürüzler yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizi dengelemek zorunda kalacaksınız.

Günlük burç yorumları - 27 Mayıs Perşembe

İKİZLER: AİLE, aşk ve sevdikleriniz arasında istediğiniz dengeyi kolaylıkla kuracağınız için, kendinizi oldukça mutlu hissedeceksiniz. Partnerinizin değer görmesi kıskançlık duygularınızı körükleyebilir.

Günlük burç yorumları - 27 Mayıs Perşembe

YENGEÇ: CİDDİ bir ilişki için öncelikle sabra ihtiyacınız olacak. Maddi konularda gerileme olabilir. Özellikle arkadaşlarınızdan beklediğiniz desteklerin gecikmesi moral bozmamalı. Bu dönemde risk almayın.

Günlük burç yorumları - 27 Mayıs Perşembe

ASLAN: AŞK gezegeniniz sizi romantik ve çekici yapacak. Gizli kapaklı olaylardan uzak kalmalısınız. Kıskançlıklar ve tutkular ön planda olacak fakat kıskançlık duygularınıza çok dikkat etmelisiniz.

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