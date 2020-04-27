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Günlük burç yorumları - 27 Nisan Pazartesi

Burcunuzu bugün neler bekliyor? Yıldızınızın size mesajı ne? Astrolog Filiz Özkol günlük burcunuzu sizin için yorumladı. İşte 27 Nisan Pazartesi günlük burç yorumları...

Giriş Tarihi: 27 Nisan 2020 Pazartesi 08:51 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2020 Pazartesi 09:07
Günlük burç yorumları - 27 Nisan Pazartesi

KOÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu iş birliklerini gerçekleştireceksiniz. Bitmesi gereken durumlar gündeme gelecektir. Çocukluktan kalma alışkanlıklarınızla ilgili sınırlarınızı esnetmek zorundasınız.

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Günlük burç yorumları - 27 Nisan Pazartesi

BOĞA: Meraklı yönleriniz daha da belirgin bir hal alacak ve idealleriniz için savaş vereceksiniz. Öğrenme merakınız artarken, hiç denemediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz. Yeni dostluklara hazırsınız.

Günlük burç yorumları - 27 Nisan Pazartesi

İKİZLER: Tanışacağınız kişilerin geleceğiniz üzerinde etkisi olacaktır. Olumlu ilişkilerin ortaya çıkacağını bilmelisiniz. Böyle anlarda, içinizde çılgın bir enerji duyacaksınız. Duygularınızın esiri olmayın.

Günlük burç yorumları - 27 Nisan Pazartesi

YENGEÇ: Bugün yakınlarınızın sözlerine ve tavsiyelerine kulak verin. Tartışmalarda arkadaşlarınızı yargılamadan dinlemelisiniz. Hayallerinizin peşinde koşmanız gerekecek. Daha fazla enerji sarf etmeniz gerekecek.

Günlük burç yorumları - 27 Nisan Pazartesi

ASLAN: Duygusal zaaflarınız artabilir. Kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Değerinizin anlaşılmadı duygusuna kapılabilirsiniz. Kuruntulu düşünce yapınız çevrenize karşı yanlış kullanabilirsiniz.

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